Вдовец и счастливый дедушка: что известно о личной жизни Гаркалина (фото)

Звезда комедии "Ширли-Мырли" был верен только одной женщине

В субботу утром, 20 ноября, не стало российского актера театра и кино, известного по ролям в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", "Детки напрокат", — 67-летнего Валерия Гаркалина.

Будущая звезда родилась 11 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил Музыкальное училище имени Гнесиных. После 6 лет работы в театре "Люди и куклы", перешел в Центральный театр кукол у С.В. Образцова. В 1988 году Гаркалин окончил факультет эстрады и массовых мероприятий в ГИТИСе. Звездным временем в кинематографе стали съемки в фильме "Ширли-Мирли" (1995), в котором актер сыграл сразу трех братьев-близнецов Шниперсона-Кроликова-Алмазова (плюс темнокожого стюарда Патрика Кроликоу).

С будущей женой Екатериной Валерий Гаркалин познакомился в стенах Гнесинки. Она была старше актера на 2 года. Свой роман влюбленные долго скрывали, так как Гаркалин был еще студентом, а Екатерина преподавала в Театре Образцова. Позже пара стала жить вместе, и сразу после окончания учебы молодой актер сделал Екатерине предложение.

Молодой Валерий Гаркалин с женой и ее мамой

Свадьба Валерия и Екатерины Гаркалиных

У супругов долго не было детей, но в 1983 году у них родилась дочь, о которой так мечтал Гаркалин. Девочку назвали Ника.

С новорожденной Никой

Семья много путешествовала — объездила всю Россию и побывала за рубежом.

Актер с супругой в Сиднее, Австралия

Дочь Валерия Гаркалина тоже связала жизнь с искусством

Повзрослев, Ника Гаркалина решила пойти по стопам отца: получила профессию театрального продюсера и искусствоведа в ГИТИСе. Сейчас она работает театральным продюсером.

Валерий Гаркалин с дочерью Никой

В 2008 году актер перенес инфаркт. В следующем году у его супруги нашли неизлечимую форму рака. Екатерина умерла 15 февраля 2009 года. Единственным утешением был внук Гаркалина, родившийся у Ники и ее мужа, российского актера Павла Акимкина. Мальчика зовут Тимофей.

Гаркалин в кругу семьи

Валерий Гаркалин с внуком Тимофеем

В 2013 году Гаркалин издал книгу-мемуары, посвященную супруге — "Катенька".

Напомним, что 67-летний актер скончался 20 ноября 2021 года в Москве от коронавирусной инфекции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в возрасте 95 лет ушла из жизни российская актриса театра и кино Нина Агапова.