Умерла звезда фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова
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Актриса всегда эффектно появлялась в кино
В пятницу, 19 ноября, умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Агапова.
О смерти артистки стало известно из сообщения режиссера Сергея Капкова в Facebook.
Нине Агаповой было 95 лет. О причинах смерти актрисы пока ничего не известно.
Артистка известна благодаря эпизодическим ролям в таких фильмах: "12 стульев", "По семейным обстоятельствам", "Неподдающиеся", "Крейцерова соната" и "Воскресение".
Режиссер обращает внимание, несмотря на то, что чаще всего в кино у Нины Агаповой были эпизодические роли, на экранах она появлялась в красивых платьях, в париках и на высоких каблуках. У актрисы, по словам Капкова, даже в преклонном возрасте была хорошая фигура.
"Она запросто играла бы и комических старух, но такие роли ей предложили всего пару раз. А потом она просто ушла из кино и со сцены", – говорит режиссер.
По его словам, несмотря на то, что актриса отказалась от сцены, она всегда легко шла на контакт, и с ней до последнего дня жизни можно было душевно поговорить.
Ранее "Телеграф" писал, что из-за осложнений коронавируса умерла известная российская телеведущая.
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