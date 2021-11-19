Умерла звезда фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова

Актриса всегда эффектно появлялась в кино

В пятницу, 19 ноября, умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Агапова.

О смерти артистки стало известно из сообщения режиссера Сергея Капкова в Facebook.

Нине Агаповой было 95 лет. О причинах смерти актрисы пока ничего не известно.

Артистка известна благодаря эпизодическим ролям в таких фильмах: "12 стульев", "По семейным обстоятельствам", "Неподдающиеся", "Крейцерова соната" и "Воскресение".

Режиссер обращает внимание, несмотря на то, что чаще всего в кино у Нины Агаповой были эпизодические роли, на экранах она появлялась в красивых платьях, в париках и на высоких каблуках. У актрисы, по словам Капкова, даже в преклонном возрасте была хорошая фигура.

"Она запросто играла бы и комических старух, но такие роли ей предложили всего пару раз. А потом она просто ушла из кино и со сцены", – говорит режиссер.

По его словам, несмотря на то, что актриса отказалась от сцены, она всегда легко шла на контакт, и с ней до последнего дня жизни можно было душевно поговорить.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за осложнений коронавируса умерла известная российская телеведущая.