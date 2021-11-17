Укр

Известная российская телеведущая умерла от коронавируса в 41 год

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Кристина Асмаловская скончалась от коронавируса Новость обновлена 17 ноября 2021, 12:13
Кристина Асмаловская скончалась от коронавируса

Коронавирус не щадит никого.

Во вторник, 16 ноября, не стало известной российской телеведущей детской программы "АБВГДейка" и актрисы Кристины Асмаловской. Артистка скончалась от коронавируса в 41-летнем возрасте. 

О смерти Асмаловской сообщила ее коллега по телепрограмме Татьяна Черняева на своей странице в Фейсбук. 

"Ютуб надолго сохранит её в памяти и вместе с "Кристиной Алексеевной" еще не одно поколение наших малышей будут готовиться к школе" — написала Черняева, отметив, что Асмаловскую все любили и уважали. 

Также, Татьяна Черняева отметила, что ее коллега не была привита. 

А в комментарии для РБК, Черняева отметила, что Асмаловская перед смертью была дважды госпитализирована. Впервые — с камнем в желчном пузыре, а второй раз с подозрением на COVID-19, ведь после первой выписки телеведущей стало плохо и она начала задыхаться. Последние дни своей жизни Асмаловская провела в реанимации, подключена к аппарату ИВЛ.

Кристина Асмаловская — профессиональная танцовщица, мастер спорта по бальным танцам, ведущая детской телепередачи "АБВГДейка", участница проекта «Танцы со звёздами (Россия)», а также актриса. Фильмография Асмаловской увы небольшая и насчитывает работу лишь в двух сериалах — "Моя прекрасная няня" и "Адьютанты любви". 

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Ранее, "Телеграф" писал, что в больнице с 75-85% поражением легких находится 67-летний Валерий Гаркалин. Чтобы стабилизировать состояние актера, его подключили к аппарату ЭКМО, а после ввели в искусственную кому. К середине ноября у Валерия Борисовича началось осложнение: у него развился тромбоз артерий рук, что может привести к ампутации.

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#Смерть #Телеведущая #Коронавирус
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