Померла зірка фільмів Гайдая та Рязанова Ніна Агапова
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Актриса завжди ефектно з’являлася у кіно
У п’ятницю, 19 листопада, померла радянська та російська актриса театру та кіно Ніна Агапова.
Про смерть артистки стало відомо із повідомлення режисера Сергія Капкова у Facebook.
Ніні Агаповій було 95 років. Про причини смерті актриси поки що нічого не відомо.
Артистка відома завдяки епізодичним ролям у таких фільмах: "12 стільців", "За сімейними обставинами", "Не піддаються", "Крейцерова соната" та "Воскресіння".
Режисер звертає увагу, незважаючи на те, що найчастіше в кіно Ніна Агапова мала епізодичні ролі, на екранах вона з’являлася в гарних сукнях, у перуках і на високих підборах. Акторка, за словами Капкова, навіть у похилому віці мала гарну фігуру.
"Вона запросто грала б і комічних бабусь, але такі ролі їй запропонували всього кілька разів. А потім вона просто пішла з кіно та зі сцени", — каже режисер.
За його словами, незважаючи на те, що актриса відмовилася від сцени, вона завжди легко йшла на контакт, і з нею до останнього дня життя можна було душевно поговорити.
Раніше "Телеграф" писав, що через ускладнення коронавірусу померла відома російська телеведуча.
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