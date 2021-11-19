Померла зірка фільмів Гайдая та Рязанова Ніна Агапова

Актриса завжди ефектно з’являлася у кіно

У п’ятницю, 19 листопада, померла радянська та російська актриса театру та кіно Ніна Агапова.

Про смерть артистки стало відомо із повідомлення режисера Сергія Капкова у Facebook.

Ніні Агаповій було 95 років. Про причини смерті актриси поки що нічого не відомо.

Артистка відома завдяки епізодичним ролям у таких фільмах: "12 стільців", "За сімейними обставинами", "Не піддаються", "Крейцерова соната" та "Воскресіння".

Режисер звертає увагу, незважаючи на те, що найчастіше в кіно Ніна Агапова мала епізодичні ролі, на екранах вона з’являлася в гарних сукнях, у перуках і на високих підборах. Акторка, за словами Капкова, навіть у похилому віці мала гарну фігуру.

"Вона запросто грала б і комічних бабусь, але такі ролі їй запропонували всього кілька разів. А потім вона просто пішла з кіно та зі сцени", — каже режисер.

За його словами, незважаючи на те, що актриса відмовилася від сцени, вона завжди легко йшла на контакт, і з нею до останнього дня життя можна було душевно поговорити.

Раніше "Телеграф" писав, що через ускладнення коронавірусу померла відома російська телеведуча.