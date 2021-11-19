Рус

Померла зірка фільмів Гайдая та Рязанова Ніна Агапова

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1287
Ніна Агапова знімалася у багатьох відомих радянських фільмах Новина оновлена 19 листопада 2021, 16:56
Ніна Агапова знімалася у багатьох відомих радянських фільмах

Актриса завжди ефектно з’являлася у кіно

У п’ятницю, 19 листопада, померла радянська та російська актриса театру та кіно Ніна Агапова.

Про смерть артистки стало відомо із повідомлення режисера Сергія Капкова у Facebook.

Ніні Агаповій було 95 років. Про причини смерті актриси поки що нічого не відомо.

Артистка відома завдяки епізодичним ролям у таких фільмах: "12 стільців", "За сімейними обставинами", "Не піддаються", "Крейцерова соната" та "Воскресіння".

Режисер звертає увагу, незважаючи на те, що найчастіше в кіно Ніна Агапова мала епізодичні ролі, на екранах вона з’являлася в гарних сукнях, у перуках і на високих підборах. Акторка, за словами Капкова, навіть у похилому віці мала гарну фігуру.

"Вона запросто грала б і комічних бабусь, але такі ролі їй запропонували всього кілька разів. А потім вона просто пішла з кіно та зі сцени", — каже режисер.

За його словами, незважаючи на те, що актриса відмовилася від сцени, вона завжди легко йшла на контакт, і з нею до останнього дня життя можна було душевно поговорити.

Раніше "Телеграф" писав, що через ускладнення коронавірусу померла відома російська телеведуча.

Теги:
#Кіно #Фільми #Актриса #Померла #Радянська актриса
Боротьба з пандемією потребує як людського ресурсу, так і грошей
Економіка та Фінанси
Мільйони додаткових пенсій та 20 зоопарків: на що вистачить грошей, які Україна витратила на боротьбу з Covid-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Боротьба з пандемією потребує як людського ресурсу, так і грошей
Мільйони додаткових пенсій та 20 зоопарків: на що вистачить грошей, які Україна витратила на боротьбу з Covid-19
Дата публікації
Категорія
У всьому світі великі розпродажі стартували 11 листопада
Чи потрібна вам ця річ? Як закупитись у "чорну п’ятницю" і не пошкодувати про це
Дата публікації
Категорія
В аварії загинув водій іншої машини
Хто насправді був за кермом авто-вбивці у Харкові: експерти поставили крапку у ДТП за участю "мажора"
Дата публікації
Категорія
Ситуація з коронавірусом в Україні
Чи спаде хвиля коронавірусу до Нового року? Думка лікаря
Дата публікації
Категорія
У крові Антона Полякова знайшли наркотичні речовини
"Склали весь пазл": МВС завдяки телефону Полякова розкрило таємницю його смерті (відео)