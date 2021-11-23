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У Москві поховали актора Валерія Гаркаліна (фото, відео)

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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З Гаркаліним попрощалися 23 листопада Новина оновлена 23 листопада 2021, 14:40
З Гаркаліним попрощалися 23 листопада

З актором прощалися під спокійну музику у театрі

У вівторок, 23 листопада, у Російському інституті театрального мистецтва (ГІТІС) у Москві відбулося прощання з актором Валерієм Гаркаліним, який помер 20 листопада. Акторові було 67 років.

Про це повідомляє Starhit.

З Гаркаліним прощалися у ГІТІСі
З Гаркаліним прощалися у ГІТІСі

Актора поховали на Міуському цвинтарі, що на півночі Москви. З ним прийшли попрощатися Юлія Меньшова з чоловіком, Віра Алентова, Юлія Пересільд, Валерій Барінов, Клара Новікова та інші російські знаменитості.

Валерія Гаркаліна поховали у Москві
Валерія Гаркаліна поховали у Москві

Також попрощатися із Валерієм Гаркаліним приходили шанувальники.

Валерія Гаркаліна в останню путь провели колеги та шанувальники
Валерія Гаркаліна в останню путь провели колеги та шанувальники

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Валерій Гаркалін помер через поліорганну недостатність. На тлі COVID-19 актора відмовили всі органи. Він потрапив до лікарні на початку жовтня, і на той момент у актора на 75-85% були вражені легені. Він помер у реанімації, був підключений до апарату ШВЛ.

Зазначимо, Валерій Гаркалін відомий завдяки ролям у фільмах: "Ширлі-Мирлі", "Конвалія срібляста", "Дітки напрокат", "Моя прекрасна няня", "Люба, діти і завод…", "Хто в хаті господар?" та інших.

З 2017 року Гаркалін перебував у базі "Миротворець" через гастролі в анексованому Росією Криму.

Нагадаємо, у 42 роки помер актор із серіалу "Вороніни".

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