У Москві поховали актора Валерія Гаркаліна (фото, відео)
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З актором прощалися під спокійну музику у театрі
У вівторок, 23 листопада, у Російському інституті театрального мистецтва (ГІТІС) у Москві відбулося прощання з актором Валерієм Гаркаліним, який помер 20 листопада. Акторові було 67 років.
Про це повідомляє Starhit.
Актора поховали на Міуському цвинтарі, що на півночі Москви. З ним прийшли попрощатися Юлія Меньшова з чоловіком, Віра Алентова, Юлія Пересільд, Валерій Барінов, Клара Новікова та інші російські знаменитості.
Також попрощатися із Валерієм Гаркаліним приходили шанувальники.
Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Валерій Гаркалін помер через поліорганну недостатність. На тлі COVID-19 актора відмовили всі органи. Він потрапив до лікарні на початку жовтня, і на той момент у актора на 75-85% були вражені легені. Він помер у реанімації, був підключений до апарату ШВЛ.
Зазначимо, Валерій Гаркалін відомий завдяки ролям у фільмах: "Ширлі-Мирлі", "Конвалія срібляста", "Дітки напрокат", "Моя прекрасна няня", "Люба, діти і завод…", "Хто в хаті господар?" та інших.
З 2017 року Гаркалін перебував у базі "Миротворець" через гастролі в анексованому Росією Криму.
Нагадаємо, у 42 роки помер актор із серіалу "Вороніни".
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