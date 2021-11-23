Укр

В Москве похоронили актера Валерия Гаркалина (фото, видео)

Автор
Татьяна Веремеева
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Автор
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С Гаркалиным попрощались 23 ноября Новость обновлена 23 ноября 2021, 14:40
С Гаркалиным попрощались 23 ноября

С актером прощались под спокойную музыку в театре

Во вторник, 23 ноября, в Российском институте театрального искусства (ГИТИС) в Москве состоялось прощание с актером Валерием Гаркалиным, который умер 20 ноября. Актеру было 67 лет.

Об этом сообщает Starhit.

С Гаркалиным прощались в ГИТИСе
С Гаркалиным прощались в ГИТИСе

Актера похоронили на Миусском кладбище, что на севере Москвы. С ним пришли попрощаться Юлия Меньшова с супругом, Вера Алентова, Юлия Пересильд, Валерий Баринов, Клара Новикова и другие российские знаменитости.

Валерия Гаркалина похоронили в Москве
Валерия Гаркалина похоронили в Москве

Также проститься с Валерием Гаркалиным приходили поклонники.

Валерия Гаркалина в последний путь провели коллеги и поклонники
Валерия Гаркалина в последний путь провели коллеги и поклонники

Напомним, "Телеграф" писал, что Валерий Гаркалин умер из-за полиорганной недостаточности. На фоне COVID-19 у актера отказали все органы. Он попал в больницу в начале октября и на тот момент у актера на 75-85% были поражены легкие. Он умер в реанимации, был подключенный к аппарату ИВЛ.

Отметим, Валерий Гаркалин известен благодаря ролям в фильмах: "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", "Детки напрокат", "Моя прекрасная няня", "Люба, дети и завод…", "Кто в доме хозяин?" и других.

С 2017 года Гаркалин находился в базе "Миротворец" из-за гастролей в аннексированном Россией Крыму.

Напомним, в 42 года умер актер из сериала "Воронины".

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