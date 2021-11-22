Укр

Актер из "Ворониных" умер в 42 года: раскрыта причина смерти

Автор
Татьяна Веремеева
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Скончался Михаил Зубов Новость обновлена 22 ноября 2021, 10:27
Скончался Михаил Зубов

О причинах смерти актера рассказала его супруга

Скончался известный благодаря сериалу "Воронины" российский актер Михаил Зубов.

Об этом стало известно со слов руководительницы краснодарской школы кино «Кинолицей» Елены Володиной, передают "РИА Новости".

Супруга Михаила Зубова Наталья Гердт сообщила, что 42-летний актер умер из-за осложнений коронавируса и воспаления легких. По словам жены, до смерти он 13 дней находился в реанимации. Умер Зубов еще 11 ноября, но СМИ узнали об этом только спустя 10 дней.

Актер окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента. Карьеру актера он начал в 2018 году. Кроме "Ворониных" Михаил Зубов снимался в сериалах "Капкан для монстра" и "Лихач".

Ранее "Телеграф" писал, что 20 ноября на фоне осложнений COVID-19 умер российский актер Валерий Гаркалин. Мужчине было 67 лет. Зрители знают Гаркалина благодаря ролям во многих советских и российских фильмах и сериалах. В частности, "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", "Детки напрокат", "Моя прекрасная няня", "Люба, дети и завод…", "Кто в доме хозяин?" и т.д. 

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