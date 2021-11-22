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Актор із "Вороніних" помер у 42 роки: розкрито причину смерті

Автор
Тетяна Веремєєва
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Помер Михайло Зубов Новина оновлена 22 листопада 2021, 10:27
Помер Михайло Зубов

Про причини смерті актора розповіла його дружина

Помер відомий завдяки серіалу "Вороніни" російський актор Михайло Зубов.

Про це стало відомо зі слів керівниці краснодарської школи кіно «Кіноліцей» Олени Володіної, передають "РІА Новини".

Дружина Михайла Зубова Наталія Гердт повідомила, що 42-річний актор помер через ускладнення коронавірусу та запалення легенів. За словами дружини, до смерті він 13 днів перебував у реанімації. Помер Зубов ще 11 листопада, але ЗМІ дізналися про це лише через 10 днів.

Актор закінчив Кубанський інститут міжнародного підприємництва та менеджменту. Кар’єру актора він розпочав у 2018 році. Окрім "Вороніних" Михайло Зубов знімався у серіалах "Капкан для монстра" та "Лихач".

Раніше "Телеграф" писав, що 20 листопада на тлі ускладнень COVID-19 помер російський актор Валерій Гаркалін. Чоловікові було 67 років. Глядачі знають Гаркаліна завдяки ролям у багатьох радянських та російських фільмах та серіалах. Зокрема, "Ширлі-Мирлі", "Конвалія срібляста", "Дітки напрокат", "Моя прекрасна няня", "Люба, діти і завод…", "Хто в хаті господар?" і т.д.

Теги:
#Помер #Актор #Covid-19
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