Дочь Нины Руслановой обвинила врачей в ее смерти

Теперь следственный комитет РФ собирается проверить действия медперсонала

На днях ушла из жизни известная российская актриса театра и кино Нина Русланова, известна многим зрителям по ролям в фильмах "Афоня", "Куда он денется!", "Не ходите, девки, замуж" и сериалах "Участок", "Папины дочки", "Моя прекрасная няня". Причиной смерти 75-летней артистки стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Недавно ее единственная дочь Олеся Рудакова у себя на странице в Facebook обвинила лечащих врачей матери в халатности. Сама Рудакова уверенна, что ее маму можно было спасти, если бы та оставалась в реанимации.

По словам дочери Нины Руслановой, на четвертый день после госпитализации у актрисы упал гемоглобин. После этого ее перевели в реанимацию, где после переливания крови у артистки случился обширный инфаркт. Затем у нее нашли полип и, не дожидаясь гистологии, удалили его. Позже у Руслановой развилась больничная пневмония, а по показаниям КТ был бронхит. На пятый день у актрисы выявили COVID-19.

Русланову было решено направить "на простой скорой в 4 больницу на Доватора". Родные артистки долго уговаривали перевести ее в реанимацию, так как той становилось все хуже. В воскресенье вечером, 21 ноября, Нина Русланова скончалась.

Как сообщает РЕН ТВ, Следственный комитет (СК РФ) намерен проверить врачей, лечивших актрису, на наличие признаков статьи о неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к ним.

Напомним, что в субботу, 20 ноября, на 68 году жизни от коронавируса умер российский актер театра и кино Валерий Гаркалин. У мужчины остались дочь и внук. Во вторник, 23 ноября, с артистом попрощались в ГИТИСе его близкие и коллеги.