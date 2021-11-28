Помер один із "батьків" російського року Олександр Градський

Найбільшу популярність йому принесло виконання пісні "Как молоды мы были"

У віці 72 років помер іменитий російський виконавець та композитор Олександр Градський. Музиканта не стало у неділю, 28 листопада.

Подробиці повідомляють росЗМІ.

В останні тижні Градський почував себе не надто добре, за кілька днів до смерті взагалі часто звертався до лікарів. Чоловік страждав через проблеми з тиском, а 26 листопада вони проявилися остаточно.

Джерела, близькі до композитора, стверджують, що Олександру Градському стало погано під час прогулянки власним будинком. Він пробув без тями близько години. Після цього було вирішено його госпіталізувати.

В лікарні у Градського підозрювали інсульт, до того ж організм заслаб після перенесеного COVID-19. На жаль, у якийсь момент стан чоловіка погіршився критично, і медики не змогли його врятувати.

Слід зазначити, що на початку місяця, 3 листопада, Олександр Градський відсвяткував свій день народження. Його батьківщиною є Челябінська область, невелике місто Копійськ.

У 1957 році, у віці восьми років, Градський разом із сім’єю переїхав до Москви. Цікаво, що композиторів та музикантів серед його рідних не було. Однак це не завадило здобути талановитій людині профільну освіту та підкорювати глядачів своїм голосом.

Дехто може пам’ятати Олександра Градського, як учасника ВІА "Таракани", "Слов’яни", "Веселі хлопці" та "Скоморохи". Також виконавець виступав і сольно. Найбільш відомим Градський став після виконання пісні "Як молоді ми були".

Варто зазначити, що чоловік за своє життя встиг не лише написати близько 200 пісень, а й виступити на театральних підмостках, зіграти у рок-операх, написати музику до кількох фільмів та попрацювати на ТБ. Також Градський був суддею кількох сезонів російської версії музичного шоу "Голос", його підопічні навіть змогли кілька разів виграти.

З Україною Олександра Градського пов’язує робота у галузі балету. У 1980-х роках він складав музику до "Людини", "Єврейської балади" та "Распутіни". Всі ці балети пізніше побачили світ у Київському академічному театрі опери та балету для дітей та юнацтва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" інформував про смерть зірки радянських фільмів "12 стільців" та "Гардемарини, вперед!" Володимира Кузнєцова.