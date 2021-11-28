"Украинская музыка — это русская музыка": что говорил об Украине Александр Градский

Александр Градский – без преувеличения "отец" рока в России.

Воскресенье, 28 ноября, с самого утра всколыхнула новость о смерти известного российского артиста, музыканта и продюсера Александра Градского. В начале ноября ему исполнилось 72 года. Как сообщают российские СМИ, причиной смерти музыканта стал инфаркт головного мозга.

"Телеграф" предлагает ознакомиться с короткой биографией артиста, его самыми известными хитами и отношением Градского к Украине.

Кто такой Александр Градский?

Александр Градский — известный российский музыкант и исполнитель, композитор, продюсер, один из родоначальников рока в России, народный артист РФ.

Будущая звезда российской эстрады родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области, а спустя 8 лет семья Градского переехала в Москву, где он и начал свои первые шаги в музыке.

В 9 лет маленького Сашу отправили учиться в музыкальную школу играть на скрипке. Музыка влекла юного Градского, но ежедневные домашние задания его изнуряли и угнетали. В школе Александр Борисович тяготел к литературе, и уже в 14 лет написал свой первый стих, а в 16 заявил о желании стать известным артистом.

Александр Градский в юности

После окончания школы, Александр поступил на факультет академического пения в Российскую академию музыки им. Гнесиных. Во время учебы, артист создал свою группу — "Скоромохи", которая исполняла его авторские песни. Группа громко заявила о себе и быстро стала популярной.

В конце 70-х годов Градский начал преподавательскую деятельность в родном институте им. Гнесиных и в ГИТИСе, где возглавлял кафедру вокала.

С конца 1980-х Градский сотрудничал с западными исполнителями, участвовал в организации рок-фестивалей в СССР.

Александр Градский в молодости

С 2012-го Александр Градский участвовал в шоу «Голос» в роли наставника.

Александр Градский в "Голосе"

Известные хиты Александра Градского

За свою жизнь Градский создал множество известнейших хитов, написал большое количество саундтреков, а также успел попробовать себя и в качестве актера.

Наибольшую популярность артисту принесло исполнение песни "Как молоды мы были".

За песню "Романс о влюбленных", написанную для фильма Андрея Кончаловского, Градский был признан "Звездой года" по версии музыкального журнала Billboard.

Личная жизнь Градского

Первый брак с девушкой по имени Наталья Смирнова, был стремительным и долго не продлился — всего три месяца.

Александр Градский с первой женой

После, спустя три года после развода, Градский взял в жены Анастасию Вертинскую, с которой прожить всю жизнь также не удалось. Пара рассталась спустя два года.

Александр Градский со второй женой

Сразу после развода последовал и третий брак. В этот раз судьба свела Александра с Ольгой Фартышевой на целых двадцать три года. В браке у них родился сын Даниил и дочка Мария. Однако в 2003 году пара рассталась.

Александр Градский с третьей женой и детьми

Александр Градский с дочрью Марией

С 2004 года Градский завел отношения с молодой моделью Мариной Коташенко, которая младше его более чем на тридцать лет. Марина родила гражданскому супругу двоих сыновей — Александра и Ивана.

Александр Градский и Марина Коташенко

Отношения Градского к Украине

Александра Градского почитали в Украине, он не раз выступал перед украинскими фанатами. Во время своего выступления на "Х-факторе" в 2011 году, зал встречал его стоя.

Большим "плюсом" Градского являлось то, что он не хотел комментировать политику. Однако, без колких и неприятных заявлений в сторону Украины не обошлось.

К примеру, после того, как в 2017 году СБУ запретила въезд в страну российской певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на Евровидении, он назвал такое решение глупым.

Также в 2017 году, Градский раскритиковал композицию известного украинского артиста Макса Барских. Во время слепых прослушиваний на российскую версию шоу "Голос", ему не понравилось, что один из участников выбрал песню именно из репертуара Барских.

В 2019 году, Градский в одном из интервью и вовсе заявил, что украинская музыка — по сути русская, назвав украинскую музыкальную историю — южнорусским диалектом.

Напомним, ранее "Телеграф" информировал о смерти звезды советских фильмов "12 стульев" и "Гардемарины, вперед!" Владимира Кузнецова.