"Українська музика — це російська музика": що говорив про Україну Олександр Градський

Олександр Градський — без перебільшення "батько" року в Росії.

Неділя, 28 листопада, з самого ранку сколихнула новина про смерть відомого російського артиста, музиканта та продюсера Олександра Градського. На початку листопада йому виповнилося 72 роки. Як повідомляють російські ЗМІ, причиною смерті музиканта став інфаркт головного мозку.

"Телеграф" пропонує ознайомитись із короткою біографією артиста, його найвідомішими хітами та ставленням Градського до України.

Хто такий Олександр Градський?

Олександр Градський — відомий російський музикант і виконавець, композитор, продюсер, один із родоначальників року в Росії, народний артист РФ.

Майбутня зірка російської естради народився 3 листопада 1949 року в Челябінській області, а через 8 років родина Градського переїхала до Москви, де він почав свої перші кроки в музиці.

У 9 років маленького Сашка відправили вчитися у музичну школу грати на скрипці. Музика вабила юного Градського, але щоденні домашні завдання його виснажували та пригнічували. У школі Олександр Борисович тяжів до літератури, і вже у 14 років написав свій перший вірш, а у 16 заявив про бажання стати відомим артистом.

Олександр Градський у юності

Після закінчення школи Олександр вступив на факультет академічного співу в Російську академію музики ім. Гнєсіних. Під час навчання артист створив свою групу — "Скоромохи", яка виконувала його авторські пісні. Група голосно заявила про себе і швидко стала популярною.

Наприкінці 70-х років Градський розпочав викладацьку діяльність у рідному інституті ім. Гнєсіних та у ГІТІСі, де очолював кафедру вокалу.

З кінця 1980-х Градський співпрацював із західними виконавцями, брав участь в організації рок-фестивалів у СРСР.

Олександр Градський у молодості

З 2012-го Олександр Градський взяв участь у шоу «Голос» у ролі наставника.

Олександр Градський у "Голосі"

Відомі хіти Олександра Градського

За своє життя Градський створив безліч найвідоміших хітів, написав велику кількість саундтреків, а також встиг спробувати себе як актора.

Найбільшу популярність артисту принесло виконання пісні "Як молоді ми були".

За пісню "Романс про закоханих", написану для фільму Андрія Кончаловського, Градського було визнано "Зіркою року" за версією музичного журналу Billboard.

Особисте життя Градського

Перший шлюб із дівчиною, на ім'я Наталія Смирнова, був стрімким і довго не тривав — лише три місяці.

Олександр Градський із першою дружиною

Після, через три роки після розлучення, Градський узяв за дружину Анастасію Вертинську, з якою прожити все життя також не вдалося. Пара розлучилася через два роки.

Олександр Градський із другою дружиною

Відразу після розлучення був і третій шлюб. Цього разу доля звела Олександра з Ольгою Фартишевою цілих двадцять три роки. У шлюбі у них народився син Даниїл та дочка Марія. Однак у 2003 році пара розлучилася.

Олександр Градський з третьою дружиною та дітьми

Олександр Градський із донькою Марією

З 2004 року Градський завів відносини з молодою моделлю Мариною Коташенко, яка молодша за нього більш ніж на тридцять років. Марина народила цивільному чоловікові двох синів — Олександра та Івана.

Олександр Градський та Марина Коташенко

Відносини Градського до України

Олександра Градського шанували в Україні, він неодноразово виступав перед українськими фанатами. Під час свого виступу на "Х-факторі" у 2011 році зал зустрічав його стоячи.

Великим "плюсом" Градського було те, що не хотів коментувати політику. Однак, без неприємних заяв у бік України не обійшлося.

Наприклад, після того, як у 2017 році СБУ заборонила в’їзд до країни російської співачки Юлії Самойлової, яка мала представляти Росію на Євробаченні, він назвав таке рішення дурним.

Також у 2017 році Градський розкритикував композицію відомого українського артиста Макса Барських. Під час сліпих прослуховувань на російську версію шоу "Голос" йому не сподобалося, що один із учасників вибрав пісню саме з репертуару Барських.

У 2019 році, Градський в одному з інтерв’ю взагалі заявив, що українська музика — по суті російська, назвавши українську музичну історію — південноруським діалектом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" інформував про смерть зірки радянських фільмів "12 стільців" та "Гардемарини, вперед!" Володимира Кузнєцова.