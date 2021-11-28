Помер майже на робочому місці: пішов із життя "голос" Харківського метро Юрій Вірченко

Імовірніше за все, у чоловіка стався серцевий напад

Днями у Харкові попрощаються із легендарним диктором місцевого радіо Юрієм Вірченком. Йому належить озвучування всіх оголошень у Харківському метрополітені.

Подробиці повідомляє портал новин "Місто Х".

Юрію Вірченку виповнився 71 рік. Як і у всіх людей похилого віку, у нього були проблеми з серцем. Згідно з попередньою інформацією, саме серцевий напад і став причиною раптової смерті диктора.

За іронією долі помер чоловік у Харківському метро, йому стало погано на станції "Київська". На жаль, медики, які приїхали на виклик, не змогли реанімувати пацієнта.

Відомо, що радіо Вірченко віддав майже чотири десятки років свого життя. 28 років він відпрацював як диктор, чи не щодня тренуючи голос, щоб він був не тільки впізнаваним, а й приємним на слух.

Не дивно, що його голосом "говорила" харківська підземка від початку роботи міської лінії метро.

Юрій Вірченко

Сам Юрій Вірченко був дуже критичний щодо себе. Після єдиного випадку він більше ніколи не з’являвся на екрані телебачення, воліючи залишатися за кадром. Спочатку, до речі, чоловікові навіть не подобався свій голос. Тому він і розробляв його протягом багатьох років, доводячи до досконалості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 28 листопада не стало також одного з "батьків" російського року Олександра Градського. До речі, музикант відзначився кількома невтішними висловлюваннями про Україну.