Появилось видео, как девушка бросилась под поезд в киевском метро
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Мотивы девушки пока остаются неизвестными
Вечером 2 декабря киевлян переполошило громкое ЧП в столичном метрополитене, где одну станцию перекрыли на час, чтобы вытащить из-под поезда девушку.
Судя по видео с камер видеонаблюдения подземки, она сама прыгнула на рельсы. Ролик опубликовал местный канал "Х**вый Киев".
Заметим, что 30-секундное видео снято на телефон с монитора, и на фоне слышно, как сотрудники обсуждают другую пассажирку и обход контроллера.
Инцидент случился в 17:25 на станции "Дворец спорта", — девушка стояла в толпе людей на перроне в ожидании поезда и смотрела в тоннель, ожидая его. Когда состав приблизился к платформе, она прыгнула под него.
После инцидента пришлось почти на час закрыть станцию, пока спасатели вытаскивали девушку из-под поезда. Ее достали живой, но унесли из метро на носилках. Мотивы инцидента пока неизвестны.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, как сэкономить на проезде в метро Киева.
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