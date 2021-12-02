Появилось видео, как девушка бросилась под поезд в киевском метро

Мотивы девушки пока остаются неизвестными

Вечером 2 декабря киевлян переполошило громкое ЧП в столичном метрополитене, где одну станцию перекрыли на час, чтобы вытащить из-под поезда девушку.

Судя по видео с камер видеонаблюдения подземки, она сама прыгнула на рельсы. Ролик опубликовал местный канал "Х**вый Киев".

Заметим, что 30-секундное видео снято на телефон с монитора, и на фоне слышно, как сотрудники обсуждают другую пассажирку и обход контроллера.

Инцидент случился в 17:25 на станции "Дворец спорта", — девушка стояла в толпе людей на перроне в ожидании поезда и смотрела в тоннель, ожидая его. Когда состав приблизился к платформе, она прыгнула под него.

После инцидента пришлось почти на час закрыть станцию, пока спасатели вытаскивали девушку из-под поезда. Ее достали живой, но унесли из метро на носилках. Мотивы инцидента пока неизвестны.

Для спасения девушки пришлось вызывать спасателей

Пострадавшая оказалась жива

Девушку госпитализировали медики "скорой"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как сэкономить на проезде в метро Киева.