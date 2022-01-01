Сбежали, чтобы отпраздновать Новый год: на Харьковщине разыскали двоих пропавших подростков (фото)

Дети убежали из психоневрологического санатория, чтобы отпраздновать Новый год.

В Харьковской области полиция оперативно разыскала двух подростков — 15-летнего парня и 14-летнюю девушку. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Как выяснилось, несовершеннолетние решили отпраздновать Новый год в кругу друзей и убежали из медицинского учреждения. Медперсонал областного детского психоневрологического санатория обратился в дежурную часть первого отдела полиции в Харьковской области.

Полицейским удалось оперативно разыскать беглецов. Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было.

С подростками провели профилактическую беседу и передали работникам медицинского центра.

Несовершеннолетние самовольно покинули медицинское учреждение и не вернулись

Полиция оперативно разыскала детей

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