Сбежали, чтобы отпраздновать Новый год: на Харьковщине разыскали двоих пропавших подростков (фото)
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Дети убежали из психоневрологического санатория, чтобы отпраздновать Новый год.
В Харьковской области полиция оперативно разыскала двух подростков — 15-летнего парня и 14-летнюю девушку. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Харьковской области.
Как выяснилось, несовершеннолетние решили отпраздновать Новый год в кругу друзей и убежали из медицинского учреждения. Медперсонал областного детского психоневрологического санатория обратился в дежурную часть первого отдела полиции в Харьковской области.
Полицейским удалось оперативно разыскать беглецов. Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было.
С подростками провели профилактическую беседу и передали работникам медицинского центра.
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