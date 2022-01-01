Укр

Сбежали, чтобы отпраздновать Новый год: на Харьковщине разыскали двоих пропавших подростков (фото)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Полиция разыскала подростков Новость обновлена 01 января 2022, 13:51
Полиция разыскала подростков

Дети убежали из психоневрологического санатория, чтобы отпраздновать Новый год.

В Харьковской области полиция оперативно разыскала двух подростков — 15-летнего парня и 14-летнюю девушку. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Как выяснилось, несовершеннолетние решили отпраздновать Новый год в кругу друзей и убежали из медицинского учреждения. Медперсонал областного детского психоневрологического санатория обратился в дежурную часть первого отдела полиции в Харьковской области.

Полицейским удалось оперативно разыскать беглецов. Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было.

С подростками провели профилактическую беседу и передали работникам медицинского центра.

Несовершеннолетние самовольно покинули медицинское учреждение и не вернулись
Несовершеннолетние самовольно покинули медицинское учреждение и не вернулись
Полиция оперативно разыскала детей
Полиция оперативно разыскала детей

Отметим, во Львовской области 17-летний парень на скорости протаранил маршрутку, в результате чего травмировались люди. А под Мариуполем расследуют трагическую гибель спортсмена, который бегал голым по дороге.

В городе Николаеве девушка-подросток прыгнула под скоростной поезд, курсирующий по сообщению "Харьков-Николаев".

Теги:
#Харьковская область #Полиция #Розыск
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