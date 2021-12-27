На Киевщине автомобиль полностью растрощило об дерево, погиб подросток (фото)

Водитель легковушки чудом выжил

В Киевской области произошло смертельное ДТП с участием подростка, который ехал в автомобиле со своим дядей. Легковой автомобиль слетел с дороги и протаранил дерево, после чего транспортное средство смяло до основания. К сожалению, молодой человек погиб на месте.

Как сообщает полиция Киевской области, трагедия произошла 26 декабря около 20 часов у села Вербовая.

Авария произошла возле села Вербовое

В полицию позвонил водитель автомобиля и сообщил о ДТП. На место сразу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, которые обнаружили полностью разбитый о дерево ВАЗ-2109.

Выяснилось, что в момент аварии в салоне автомобиля находились 34-летний водитель и его 14-летний племянник. Последний от полученных травм погиб на месте. А взрослого мужчину зажало в салоне, поэтому его с помощью спецтехники деблокировали спасатели и передали медикам.

Судя по опубликованным кадрам, после столкновения с деревьями от автомобиля ВАЗ почти ничего не осталось. На месте аварии везде разбросаны куски кузова, а в транспортном средстве уцелело только днище.

Что стало причиной жуткой аварии выясняют правоохранители.

Легковушка слетела с дороги и врезалась в дерево

После столкновения кузов транспортного средства смяло полностью

Спасателям пришлось деблокировать водителя из изуродованного авто

Водитель легковушки чудом уцелел, но получил травмы

Несовершеннолетнего пассажира ВАЗ спасти не удалось

Ранее сообщалось о еще одном жутком ДТП с автомобилем ВАЗ на Киевщине. Так, в Броварском районе ВАЗ-2115 въехал в зад BMW X5 и загорелся. Травмы разной степени тяжести получили 4 человека.