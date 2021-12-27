Укр

На Киевщине автомобиль полностью растрощило об дерево, погиб подросток (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
106
Пассажир авто получил травмы несовместимые с жизнью Новость обновлена 27 декабря 2021, 07:33
Пассажир авто получил травмы несовместимые с жизнью

Водитель легковушки чудом выжил

В Киевской области произошло смертельное ДТП с участием подростка, который ехал в автомобиле со своим дядей. Легковой автомобиль слетел с дороги и протаранил дерево, после чего транспортное средство смяло до основания. К сожалению, молодой человек погиб на месте.

Как сообщает полиция Киевской области, трагедия произошла 26 декабря около 20 часов у села Вербовая.

Авария произошла возле села Вербовое
Авария произошла возле села Вербовое

В полицию позвонил водитель автомобиля и сообщил о ДТП. На место сразу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, которые обнаружили полностью разбитый о дерево ВАЗ-2109.

Выяснилось, что в момент аварии в салоне автомобиля находились 34-летний водитель и его 14-летний племянник. Последний от полученных травм погиб на месте. А взрослого мужчину зажало в салоне, поэтому его с помощью спецтехники деблокировали спасатели и передали медикам.

Судя по опубликованным кадрам, после столкновения с деревьями от автомобиля ВАЗ почти ничего не осталось. На месте аварии везде разбросаны куски кузова, а в транспортном средстве уцелело только днище.

Что стало причиной жуткой аварии выясняют правоохранители.

Легковушка слетела с дороги и врезалась в дерево
Легковушка слетела с дороги и врезалась в дерево
После столкновения кузов транспортного средства смяло полностью
После столкновения кузов транспортного средства смяло полностью
Спасателям пришлось деблокировать водителя из изуродованного авто
Спасателям пришлось деблокировать водителя из изуродованного авто
Водитель легковушки чудом уцелел, но получил травмы
Водитель легковушки чудом уцелел, но получил травмы
Несовершеннолетнего пассажира ВАЗ спасти не удалось
Несовершеннолетнего пассажира ВАЗ спасти не удалось

Ранее сообщалось о еще одном жутком ДТП с автомобилем ВАЗ на Киевщине. Так, в Броварском районе ВАЗ-2115 въехал в зад BMW X5 и загорелся. Травмы разной степени тяжести получили 4 человека.

Теги:
#ДТП #Киевская область #Полиция #Белая Церковь #Смерть #Подросток
Вероятно, коронавирус в Украине понемногу идет на спад
Здоровье
Количество заболевших удивляет: свежая статистика COVID-19 на 27 декабря
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Вероятно, коронавирус в Украине понемногу идет на спад
Количество заболевших удивляет: свежая статистика COVID-19 на 27 декабря
Дата публикации
Категория
Пострадавший находится в весьма тяжелом состоянии
На Донбассе очередное обострение: оккупанты ранили еще одного украинца
Дата публикации
Категория
Старайтесь в Новый год пить спиртное умеренно в течение всего вечера
Украинцам дали советы, как правильно пить в праздники
Дата публикации
Категория
В первые дни 2022 года в Украине потеплеет
Новый год с оттепелью: какой будет погода в Украине на этой неделе
Дата публикации
Категория
Рамзан Кадыров
Кадыров захотел присоединить Украину к Чечне: ему напомнили о боях за ДАП (видео)