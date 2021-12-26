ДТП с пожаром под Киевом: огонь полностью уничтожил легковушку (эксклюзивные фото и видео)
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Семья, которая находилась в "ВАЗе" попала в больницу с травмами, кроме них никто не пострадал.
Под Броварами в Киевской области легковушка "ВАЗ" въехала в BMW и загорелась.
На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".
Инцидент произошел на трассе Киев-Чернигов неподалеку от населенного пункта Скибин.
Причины случившегося пока не установлены, однако как свидетельствуют очевидцы, водитель "ВАЗ 2115" просто въехал в зад двигавшегося впереди BMW X5.
После столкновения произошло возгорание.
В салоне "ВАЗ-а" находились четыре человека: супружеская пара и их дети в возрасте 7 и 9 лет. Женщину после столкновения зажало в салоне, однако ее удалось вытащить из полыхающей машины пока не стало слишком поздно. Все четверо получили травмы, после чего их доставили в больницу. О тяжести полученных ними повреждений информации не поступало.
Люди, находившиеся в "БМВ" не пострадали и от помощи медиков отказались.
В пресс-службе областной полиции сообщают, что в настоящее время устанавливаются все детали произошедшего, после чего будет дана соответствующая правовая квалификация дела.
Как сообщалось ранее, накануне в Днепропетровской области произошло столкновение легковушки Audi и микроавтобуса Mercedes. В результате аварии погибли двое детей в возрасте 12 и одного года. Еще три человека получили травмы.
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