ДТП с пожаром под Киевом: огонь полностью уничтожил легковушку (эксклюзивные фото и видео)

Семья, которая находилась в "ВАЗе" попала в больницу с травмами, кроме них никто не пострадал.

Под Броварами в Киевской области легковушка "ВАЗ" въехала в BMW и загорелась.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".

Инцидент произошел на трассе Киев-Чернигов неподалеку от населенного пункта Скибин.

Причины случившегося пока не установлены, однако как свидетельствуют очевидцы, водитель "ВАЗ 2115" просто въехал в зад двигавшегося впереди BMW X5.

После столкновения произошло возгорание.

В салоне "ВАЗ-а" находились четыре человека: супружеская пара и их дети в возрасте 7 и 9 лет. Женщину после столкновения зажало в салоне, однако ее удалось вытащить из полыхающей машины пока не стало слишком поздно. Все четверо получили травмы, после чего их доставили в больницу. О тяжести полученных ними повреждений информации не поступало.

Люди, находившиеся в "БМВ" не пострадали и от помощи медиков отказались.

Под Броварами произошло ДТП .

Автомобиль "ВАЗ" загорелся после столкновения

В салоне находилось четыре человека

Одну из пострадавших зажало в салоне

Всех четырех доставили в больницу

На месте работает полиция

В пресс-службе областной полиции сообщают, что в настоящее время устанавливаются все детали произошедшего, после чего будет дана соответствующая правовая квалификация дела.

Как сообщалось ранее, накануне в Днепропетровской области произошло столкновение легковушки Audi и микроавтобуса Mercedes. В результате аварии погибли двое детей в возрасте 12 и одного года. Еще три человека получили травмы.