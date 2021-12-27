На Київщині автомобіль повністю розтрощило об дерево, загинув підліток (фото)

Водій легковика дивом вижив

У Київській області сталася смертельна ДТП за участю підлітка, який їхав у автомобілі зі своїм дядьком. Легковий автомобіль злетів з дороги і протаранив дерево, після чого транспортний засіб зім’яло вщент. На жаль, юнак загинув на місці.

Як повідомляє поліція Київської області, трагедія сталася 26 грудня близько 20 години біля села Вербова.

Аварія сталася біля села Вербова

До правоохоронців зателефонував водій автомобіля та повідомив про ДТП. На місце одразу виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, які виявили вщент розтрощений об дерево ВАЗ-2109.

З’ясувалося, що на момент аварії у салоні автомобіля знаходилися 34-річний водій та його 14-річний племінник. Останній від отриманих травм загинув на місці. А дорослого чоловіка затиснуло у салоні, тому його за допомогою спецтехніки деблокували рятувальники та передали медикам.

Судячи з опублікованих кадрів, після зіткнення з деревами від автомобіля ВАЗ майже нічого не залишилося. На місці аварії скрізь розкидані шматки кузова, а у транспортному засобі вціліло тільки днище.

Що стало причиною моторошної автопригоди з’ясовують правоохоронці.

Легковик злетів з дороги та врізався у дерево

Після зіткнення кузов транспортного засобу зім'яло повністю

Рятувальникам довелося деблокувати водія з понівеченого авто

Водій легковика дивом вцілів, але травми отримав

Неповнолітнього пасажира ВАЗ врятувати не вдалося

Раніше повідомлялося про ще одну моторошну ДТП з автомобілем ВАЗ на Київщині. Так, у Броварському районі ВАЗ-2115 в’їхав у зад BMW X5 та загорівся. Травми різного ступеню тяжкості отримали 4 особи.