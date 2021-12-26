ДТП з пожежею під Києвом: вогонь повністю знищив легковик (ексклюзивні фото та відео)

Сім’я, яка перебувала у "ВАЗі", потрапила до лікарні з травмами, крім них ніхто не постраждав.

Під Броварами на Київщині легковик "ВАЗ" в’їхав у BMW і спалахнув.

На місці події відвідав кореспондент "Телеграфа".

Інцидент стався на трасі Київ-Чернігів неподалік населеного пункту Скибин.

Причини того, що трапилося, поки не встановлено, проте як свідчать очевидці, водій "ВАЗ 2115" просто в’їхав у зад BMW X5, що рухався попереду.

Після зіткнення сталося спалах.

У салоні "ВАЗ-а" перебували чотири особи: подружня пара та їхні діти віком 7 та 9 років. Жінку після зіткнення затиснуло в салоні, проте її вдалося витягнути з машини, що палахкотіла, поки не стало занадто пізно. Усі четверо отримали травми, після чого їх доправили до лікарні. Про тяжкість отриманих пошкоджень інформації не надходило.

Люди, які перебували у "БМВ", не постраждали та від допомоги медиків відмовилися.

Під Броварами сталася ДТП.

Автомобіль "ВАЗ" спалахнув після зіткнення

У салоні перебувало чотири особи

Одну з постраждалих затиснуло в салоні

Усіх чотирьох доправили до лікарні

На місці працює поліція

У пресслужбі обласної поліції повідомляють, що наразі встановлюються всі деталі події, після чого буде надано відповідну правову кваліфікацію справи.

Як повідомлялося раніше, напередодні на Дніпропетровщині сталося зіткнення легковика Audi та мікроавтобуса Mercedes. Внаслідок аварії загинули двоє дітей віком 12 та одного року. Ще троє людей отримали травми.