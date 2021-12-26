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Потрапив у ДТП на рівному місці: в аварії під Броварами постраждала сім’я з малолітніми дітьми (фото, відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Уся сім’я вирушила до лікарні після аварії під Києвом Новина оновлена 26 грудня 2021, 17:33
Уся сім’я вирушила до лікарні після аварії під Києвом

Чотири особи отримали травми.

Під Києвом на окружній трасі біля Броварів сталася важка аварія за участю автомобіля "ВАЗ" та BMW, внаслідок якої один з автомобілів спалахнув.

Фото та відео з місця події були оприлюднені у телеграм-каналах "dtp.kiev.ua" та "Київ Оперативний".

Незрозуміло через що сталося зіткнення, але як видно на відеозаписі моменту зіткнення водій "ВАЗ-2115" просто в’їхав у "BMW X5", що рухається попереду. Внаслідок зіткнення "ВАЗ" спалахнув і практично повністю вигорів.

За кермом автомобіля знаходився 32-річний чоловік, він, а також його дружина та двоє дітей віком 7 та 9 років, отримали травми та були доставлені до лікарні.

Жінку після зіткнення затиснуло в салоні. Водій BMW не постраждав, а його автомобіль лише трохи пом’яло.

Наразі на місці працюють поліцейські, які з’ясовують усі деталі того, що сталося.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 26 грудня мікроавтобус, що прямував в окупований Донецьк, потрапив в аварію в Ростовській області РФ. У салоні було дев’ять осіб, троє з яких загинули на місці.

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#Київ #Пожежа #ДТП
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