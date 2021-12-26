Потрапив у ДТП на рівному місці: в аварії під Броварами постраждала сім’я з малолітніми дітьми (фото, відео)
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Чотири особи отримали травми.
Під Києвом на окружній трасі біля Броварів сталася важка аварія за участю автомобіля "ВАЗ" та BMW, внаслідок якої один з автомобілів спалахнув.
Фото та відео з місця події були оприлюднені у телеграм-каналах "dtp.kiev.ua" та "Київ Оперативний".
Незрозуміло через що сталося зіткнення, але як видно на відеозаписі моменту зіткнення водій "ВАЗ-2115" просто в’їхав у "BMW X5", що рухається попереду. Внаслідок зіткнення "ВАЗ" спалахнув і практично повністю вигорів.
За кермом автомобіля знаходився 32-річний чоловік, він, а також його дружина та двоє дітей віком 7 та 9 років, отримали травми та були доставлені до лікарні.
Жінку після зіткнення затиснуло в салоні. Водій BMW не постраждав, а його автомобіль лише трохи пом’яло.
Наразі на місці працюють поліцейські, які з’ясовують усі деталі того, що сталося.
Як повідомлялося раніше, в ніч на 26 грудня мікроавтобус, що прямував в окупований Донецьк, потрапив в аварію в Ростовській області РФ. У салоні було дев’ять осіб, троє з яких загинули на місці.
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