Їхали до окупованого Донецька: під Ростовом — жахлива ДТП, троє загиблих

Очевидці стверджують, що вина лежить на водієві мікроавтобуса, який помер у аварії

Вночі з 25 на 26 грудня в Ростовській області сталася моторошна аварія, в якій зіткнулися мікроавтобус із пасажирами та КамАЗ. Під час зіткнення в маршрутці перебувало дев’ять людей, троє з них померли на місці.

Подробиці передає Telegram-канал "Типичный Донецк".

Повідомляється, що всі, хто їхав у мікроавтобусі, були жителями окупованого Донецька. Трасою М4 вони здійснювали поїздку з Москви якраз на територію ОРДЛО.

Очевидці стверджують, що винуватцем автокатастрофи був водій мікроавтобуса. Він не зумів витримати дистанцію з вантажівкою і буквально влетів під її задню частину. В результаті такого зіткнення і сам водій, і його двоє пасажирів (чоловік і жінка), які, вочевидь, перебували на передньому сидінні, померли на місці.

Ще шестеро людей, також донеччани, зараз госпіталізовані до лікарні з різними травмами. Про стан водія КамАЗу не повідомляється.

Відео з місця події містить відверті кадри (в т.ч. зображення тіл загиблих), тому з правил цензури ми не публікуємо їх на сайті. За бажання ознайомитися з роликом можна в нашому Telegram-каналі "Telegraf Black".

Зазначимо, що багато користувачів мережі щиро співчувають через те, що сталося. При цьому знайшлися і ті, хто почав захищати водія фури, і ті, хто заступився за загиблого шофера мікроавтобуса. Дехто також щиро здивувався, що до Донецька з Росії не ходять потяги, що зайвий раз доводить — багато людей абсолютно не зацікавлені в тому, щоб визнати факт війни, котра триває між Росією та Україною вже восьмий рік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ще одну дорожньо-транспортну пригоду з фурою, яка сталася напередодні в Миколаєві. На жаль, з вантажним автомобілем не зміг розминутися легковик, який від удару буквально рознесло на дві частини. Без загиблих не обійшлося.