Машину рознесло на друзки: у Миколаєві сталася смертельна ДТП із фурою та легковиком (фото)
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Після лобового зіткнення автомобілів троє людей заблокувало понівеченими конструкціями
Уночі в Миколаєві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та фури. В результаті автопригоди постраждало троє людей, двоє з них — отримали смертельні травми, тож загинули прямо на місці події.
Як повідомляє пресцентр Національної поліції Миколаївської області, ДТП трапилася у п'ятницю, 25 грудня, близько опівночі на вулиці Херсонське Шосе.
Згідно з наявною інформацією, легковий автомобіль Mazda на швидкості "влетів" у вантажівку MAN. Водій та пасажир, які перебували в авто під час зіткнення, загинули і були заблоковані розтрощеними конструкціями транспортних засобів. Ще одному пасажиру Mazda вдалося вижити, тож його деблокували рятувальники та передали медикам "швидкої".
Зазначається також, що водій вантажного автомобіля залишився неушкодженим.
Зараз представники правоохоронних органів з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди в рамках кримінального провадження.
Раніше "Телеграф" повідомляв про подібну смертельну аварію за участі великогабаритного транспортного засобу та легковика. В результаті вказаної дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей.
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