Машину рознесло на друзки: у Миколаєві сталася смертельна ДТП із фурою та легковиком (фото)

Після лобового зіткнення автомобілів троє людей заблокувало понівеченими конструкціями

Уночі в Миколаєві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та фури. В результаті автопригоди постраждало троє людей, двоє з них — отримали смертельні травми, тож загинули прямо на місці події.

Як повідомляє пресцентр Національної поліції Миколаївської області, ДТП трапилася у п'ятницю, 25 грудня, близько опівночі на вулиці Херсонське Шосе.

Скріншот карти із позначкою місця, де сталася аварія

Згідно з наявною інформацією, легковий автомобіль Mazda на швидкості "влетів" у вантажівку MAN. Водій та пасажир, які перебували в авто під час зіткнення, загинули і були заблоковані розтрощеними конструкціями транспортних засобів. Ще одному пасажиру Mazda вдалося вижити, тож його деблокували рятувальники та передали медикам "швидкої".

В результаті автоподії загинули двоє людей

Зазначається також, що водій вантажного автомобіля залишився неушкодженим.

На шосе у Миколаєві зуштовхнулися фура та легковик

Постраждалого та двох загиблих довелося діставати з авто за допомогою спецзасобів

Зараз представники правоохоронних органів з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди в рамках кримінального провадження.

Раніше "Телеграф" повідомляв про подібну смертельну аварію за участі великогабаритного транспортного засобу та легковика. В результаті вказаної дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей.