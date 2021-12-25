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Машину разнесло вдребезги: в Николаеве произошло смертельное ДТП с фурой и легковушкой (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Обстоятельства смертельного происшествия устанавливают правоохранительные органы Новость обновлена 25 декабря 2021, 14:44
Обстоятельства смертельного происшествия устанавливают правоохранительные органы

После лобового столкновения автомобилей три человека заблокировало сломанными конструкциями

Ночью в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и фуры. В результате лобового столкновения пострадали три человека, двое из них получили смертельные травмы и погибли прямо на месте происшествия.

Как сообщает пресс-центр Национальной полиции Николаевской области, ДТП произошло в пятницу, 25 декабря, около полуночи на улице Херсонское Шоссе.

Скриншот карты с отметкой места, где произошла авария
Скриншот карты с отметкой места, где произошла авария

Согласно имеющейся информации, легковой автомобиль Mazda на скорости "влетел" в грузовик MAN. Водитель и пассажир, находившиеся в автомобиле во время столкновения, погибли и были заблокированы разбитыми конструкциями транспортных средств. Еще одному пассажиру Mazda удалось выжить, поэтому его деблокировали спасатели и передали медикам "скорой".

В результате автопроисшествия погибли два человека
В результате автопроисшествия погибли два человека

Отмечается также, что водитель грузовика остался невредимым.

На шоссе в Николаеве столкнулись фура и легковушка
На шоссе в Николаеве столкнулись фура и легковушка
Пострадавшего и двоих погибших пришлось доставать из автомобиля с помощью спецсредств
Пострадавшего и двоих погибших пришлось доставать из автомобиля с помощью спецсредств

Сейчас представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП в рамках уголовного производства.

Ранее "Телеграф" сообщал о подобной смертельной аварии с участием крупногабаритного транспортного средства и легковушки. В результате указанного дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Теги:
#ДТП #Николаев #Авария #Полиция #Погибшие #ГУНП
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