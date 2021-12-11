В Днепропетровской области фура раздавила ВАЗ, есть погибшие (фото)
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Пострадавшие скончались в "скорой" по дороге в больницу
В субботу, 11 декабря, на автодороге в Днепропетровской области произошла жуткая авария с участием грузового автомобиля и легковушки.
Как сообщает пресс-служба Главного Управления ГСЧС Днепропетровщины, дорожно-транспортное происшествие произошло около 10:30 на 1026-м километре трассы Киев-Луганск-Изварино, недалеко от села Карвиновка.
Предварительно известно, что автомобиль марки ВАЗ 2101 столкнулся с фурой.
До прибытия бойцов "Службы спасения" неравнодушные очевидцы происшествия вытащили из изувеченной легковушки двух человек и передали их медикам "скорой". К сожалению, их травмы оказались несовместимыми с жизнью, в результате оба умерли еще по дороге в медицинское учреждение.
Спасатели выключили аккумуляторы транспортных средств для того, чтобы избежать возникновения пожара, а также смыли горюче-смазочные материалы.
Ранее "Телеграф" писал о еще одной жуткой аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали семь человек, произошло на трассе во Львовской области.
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