Укр

В Днепропетровской области фура раздавила ВАЗ, есть погибшие (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Изуродованные после ДТП автомобили Новость обновлена 11 декабря 2021, 16:26
Изуродованные после ДТП автомобили

Пострадавшие скончались в "скорой" по дороге в больницу

В субботу, 11 декабря, на автодороге в Днепропетровской области произошла жуткая авария с участием грузового автомобиля и легковушки.

Как сообщает пресс-служба Главного Управления ГСЧС Днепропетровщины, дорожно-транспортное происшествие произошло около 10:30 на 1026-м километре трассы Киев-Луганск-Изварино, недалеко от села Карвиновка.

Отметка на карте указывает на место, где произошла авария
Отметка на карте указывает на место, где произошла авария
Бойцы ГСЧС ликвидируют последствия ДТП
Бойцы ГСЧС ликвидируют последствия ДТП

Предварительно известно, что автомобиль марки ВАЗ 2101 столкнулся с фурой.

До прибытия бойцов "Службы спасения" неравнодушные очевидцы происшествия вытащили из изувеченной легковушки двух человек и передали их медикам "скорой". К сожалению, их травмы оказались несовместимыми с жизнью, в результате оба умерли еще по дороге в медицинское учреждение.

Жуткое ДТП на трассе в Днепропетровской области
Жуткое ДТП на трассе в Днепропетровской области

Спасатели выключили аккумуляторы транспортных средств для того, чтобы избежать возникновения пожара, а также смыли горюче-смазочные материалы.

Спасатели смыли горюче-смазочные материалы с автомобилей, что бы избежать возгорания
Спасатели смыли горюче-смазочные материалы с автомобилей, что бы избежать возгорания

Ранее "Телеграф" писал о еще одной жуткой аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали семь человек, произошло на трассе во Львовской области.

Теги:
#ДТП #Авария #Днепропетровщина #ДСНС #Загорание #Дніпропетровська область
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