Укр

Фура врезалась в автобус с людьми на Львовщине: пострадали водитель и пассажиры (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Переднюю часть автобуса смяло во время столкновения Новость обновлена 11 декабря 2021, 11:20
Переднюю часть автобуса смяло во время столкновения

На момент аварии в автобусе было 20 человек.

В Украине менее чем за неделю происходит третье ДТП при участии грузовика и маршрутки. Предыдущие произошли в Черниговской и Тернопольской областях, последнее — на заснеженной трассе. Новая авария также произошла вдали от крупных городов во Львовской области. Возле села Верчаны Стрийского района столкнулись пассажирский автобус Mercedes и грузовик Volvo.

Об этом сообщает Нацполиция.

Авария произошла около 21:30 в пятницу. В столкновении пострадали семь человек — водитель и шестеро пассажиров. Всем им от 43 до 55 лет. Всего в автобусе было 20 человек. Водителя автобуса деблокировали спасатели с помощью гидравлических инструментов — его зажал искореженный металл.

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На месте пострадавших осмотрели медики, троих госпитализировали в Стрийскую районную больницу.

Ранее "Телеграф" писал о масштабной аварии с пострадавшими и погибшими в Черниговской области — тогда ДТП унесло жизни 13 пассажиров. Водителя грузовика, который врезался в маршрутку, поместили в СИЗО и вручили ему подозрение в нарушении ПДД.

Теги:
#Львовская область #ДТП #Автобус #Грузовик #Трасса
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