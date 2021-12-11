Фура врізалася в автобус із людьми на Львівщині: постраждали водій та пасажири (фото)

На момент аварії в автобусі було 20 людей.

В Україні менш ніж за тиждень відбувається третя ДТП за участю вантажівки та маршрутки. Попередні відбулися у Чернігівській та Тернопільській областях, остання – на засніженій трасі. Нова аварія також сталася далеко від великих міст у Львівській області. Біля села Верчани Стрийського району зіткнулися пасажирський автобус Mercedes та вантажівка Volvo.

Про це повідомляє Нацполіція.

Аварія сталася близько 21:30 у п’ятницю. У зіткненні постраждали семеро людей — водій та шестеро пасажирів. Усім їм від 43 до 55 років. Загалом в автобусі було 20 людей. Водія автобуса деблокували рятувальники за допомогою гідравлічних інструментів — його затиснув метал.

Рятувальники дістають водія з автобуса

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На місці потерпілих оглянули медики, трьох госпіталізували до Стрийської районної лікарні.

Раніше "Телеграф" писав про масштабну аварію з постраждалими та загиблими в Чернігівській області — тоді ДТП забрало життя 13 пасажирів. Водія вантажівки, яка врізалася в маршрутку, помістили в СІЗО та вручили йому підозру у порушенні правил дорожнього руху.