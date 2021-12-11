На Дніпропетровщині фура розчавила ВАЗ, є загиблі (фото)
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Постраждалі померли у "швидкій" по дорозі в лікарню
У суботу, 11 грудня, на автодорозі в Дніпропетровській області сталася моторошна аварія за участі вантажного автомобіля та легковика.
Як повідомляє прес-служба Головного Управління ДСНС Дніпропетровщини, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 10:30 на 1026-му кілометрі траси Київ-Луганськ-Ізварине, неподалік села Карвинівка.
Попередньо відомо, що автомобіль марки ВАЗ 2101 зіштовхнувся із фурою.
До прибуття бійців "Служби порятунку" небайдужі очевидці події витягли з понівеченого легковика двох людей і передали їх медикам "швидкої". На жаль, їхні травми виявилися несумісними з життям, у результаті обидва померли ще дорогою до медичного закладу.
Рятувальники вимкнули акумулятори транспортних засобів для того, щоб уникнути виникнення пожежі, а також змили паливно-мастильні матеріали.
Раніше "Телеграф" писав про ще одну моторошну аварію за участю пасажирського автобуса та вантажівки. Дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали семеро людей, сталася на трасі у Львівській області.