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На Дніпропетровщині фура розчавила ВАЗ, є загиблі (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Понівечені після ДТП автомобілі Новина оновлена 11 грудня 2021, 16:26
Понівечені після ДТП автомобілі

Постраждалі померли у "швидкій" по дорозі в лікарню

У суботу, 11 грудня, на автодорозі в Дніпропетровській області сталася моторошна аварія за участі вантажного автомобіля та легковика.

Як повідомляє прес-служба Головного Управління ДСНС Дніпропетровщини, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 10:30 на 1026-му кілометрі траси Київ-Луганськ-Ізварине, неподалік села Карвинівка.

Позначка на карті вказує на місце, де сталася аварія
Позначка на карті вказує на місце, де сталася аварія
Бійці ДСНС ліквідують наслідки ДТП
Бійці ДСНС ліквідують наслідки ДТП

Попередньо відомо, що автомобіль марки ВАЗ 2101 зіштовхнувся із фурою.

До прибуття бійців "Служби порятунку" небайдужі очевидці події витягли з понівеченого легковика двох людей і передали їх медикам "швидкої". На жаль, їхні травми виявилися несумісними з життям, у результаті обидва померли ще дорогою до медичного закладу.

Жахлива ДТП на трасі в Дніпропетровській області
Жахлива ДТП на трасі в Дніпропетровській області

Рятувальники вимкнули акумулятори транспортних засобів для того, щоб уникнути виникнення пожежі, а також змили паливно-мастильні матеріали.

Рятувальники змили паливно-мастильні матеріали з автомобілів, щоб уникнути загоряння
Рятувальники змили паливно-мастильні матеріали з автомобілів, щоб уникнути загоряння

Раніше "Телеграф" писав про ще одну моторошну аварію за участю пасажирського автобуса та вантажівки. Дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали семеро людей, сталася на трасі у Львівській області.

Теги:
#ДТП #Аварія #Дніпропетровщина #ДСНС #Загоряння #Дніпропетровська область
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