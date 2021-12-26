Ехали в оккупированный Донецк: под Ростовом — жуткое ДТП, трое погибших

Очевидцы утверждают, что вина лежит на водителе микроавтобуса, который скончался в аварии

Ночью с 25 на 26 декабря в Ростовской области произошла жуткая авария, в которой столкнулись микроавтобус с пассажирами и КамАЗ. Во время столкновения в маршрутке находилось девять человек, три из них скончались на месте.

Подробности передает Telegram-канал "Типичный Донецк".

Сообщается, что все ехавшие в микроавтобусе были жителями оккупированного Донецка. По трассе М4 они совершали поездку из Москвы как раз на территорию ОРДЛО.

Очевидцы утверждают, что виновником автокатастрофы является водитель микроавтобуса. Он не сумел выдержать дистанцию с грузовиком и буквально влетел под его заднюю часть. В результате такого столкновения и сам водитель, и его двое пассажиров (мужчина и женщина), видимо находящиеся на переднем сидении, скончались на месте.

Еще шестеро человек, также дончане, сейчас госпитализированы в больницу с различными травмами. О состоянии водителя КамАЗа не сообщается.

Видео с места происшествия содержит откровенные кадры (в т.ч. изображение тел погибших людей), поэтому из правил цензуры мы не публикуем их на сайте. При желании ознакомиться с роликом можно в нашем Telegram-канале "Telegraf Black".

Отметим, что многие пользователи сети искренне сочувствуют случившемуся. При этом нашлись и те, кто начал защищать водителя фуры, и те, кто вступился за погибшего шофера микроавтобуса. Некоторые также искренне удивились тому, что в Донецк из России не ходят поезда, что лишний раз доказывает — многие люди абсолютно не заинтересованы в том, чтобы признать факт войны, что длится между Россией и Украиной уже восьмой год.

Напомним, ранее "Телеграф" писал про еще одно дорожно-транспортное происшествие с фурой — на этот раз случившееся в Николаеве. К сожалению, с грузовым автомобилем не смогла разминуться легковушка, которую от удара буквально разнесло на две части. Без погибших не обошлось.