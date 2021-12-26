Укр

Попал в ДТП на ровном месте: в аварии под Броварами пострадала семья с малолетними детьми (фото, видео)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Вся семья отправилась в больницу после аварии под Киевом Новость обновлена 26 декабря 2021, 17:33
Вся семья отправилась в больницу после аварии под Киевом

Четыре человека получили травмы.

Под Киевом на окружной трассе возле Броваров произошла тяжелая авария с участием автомобиля "ВАЗ" и BMW, в результате которой один из автомобилей загорелся.

Фото и видео с места происшествия были обнародованы в телеграм-каналах "dtp.kiev.ua" и "Київ Оперативний".

Непонятно из-за чего случилось столкновение, но как видно на видеозаписи момента столкновения водитель "ВАЗ-2115" просто въехал в движущийся впереди "BMW X5". В результате столкновения "ВАЗ" вспыхнул и практически полностью выгорел.

За рулем автомобиля находился 32-летний мужчина, он, а также его жена и двое детей в возрасте 7 и 9 лет, получили травмы и были доставлены в больницу.

Женщину после столкновения зажало в салоне. Водитель BMW не пострадал, а его автомобиль лишь слегка помяло.

В настоящее время на месте работают полицейские, которые выясняют все детали произошедшего.

Как сообщалось ранее, в ночь на 26 декабря направлявшийся в оккупированный Донецк микроавтобус попал в аварию в Ростовской области РФ. В салоне находилось девять человек, трое из которых погибли на месте.

Теги:
#Киев #Пожар #ДТП
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