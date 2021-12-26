На трасі під Києвом спалахнув автомобіль (відео)

Рух трасою на Чернігів ускладнений.

Під Києвом сталася серйозна ДТП із подальшим спалахом автомобіля.

Кадрами події поділився телеграм-канал "dtp.kiev.ua".

Наголошується, що пригода сталася на окружній трасі Броварів. На кадрах незрозуміло, через що сталося загоряння, проте помітно, що на місце вже прибули поліцейські та рятувальники.

Рух у районі ускладнений. Про постраждалих наразі не повідомлялося.

Правоохоронці з’ясовують усі деталі події.

Місце ДТП на карті

Як повідомлялося раніше, через ускладнення погодних умов на українських дорогах зросла кількість аварій.

Так недавно на дорозі Дніпрорудне-Василівка у Запорізькій області мікроавтобус із юними спортсменами вилетів у кювет та перекинувся. На щастя, ніхто з двадцяти дітей не постраждав.

А на Дніпропетровщині сталося зіткнення автомобілів Audi та Mercedes, внаслідок чого двоє дітей у віці 12 та одного року загинули.

Під Миколаєвом теж трапилося смертельне ДТП за участю легковика та багатотонної вантажівки. Через це двоє людей загинули на місці та ще один отримав травми.