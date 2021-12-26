На трасі під Києвом спалахнув автомобіль (відео)
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Рух трасою на Чернігів ускладнений.
Під Києвом сталася серйозна ДТП із подальшим спалахом автомобіля.
Кадрами події поділився телеграм-канал "dtp.kiev.ua".
Наголошується, що пригода сталася на окружній трасі Броварів. На кадрах незрозуміло, через що сталося загоряння, проте помітно, що на місце вже прибули поліцейські та рятувальники.
Рух у районі ускладнений. Про постраждалих наразі не повідомлялося.
Правоохоронці з’ясовують усі деталі події.
Як повідомлялося раніше, через ускладнення погодних умов на українських дорогах зросла кількість аварій.
Так недавно на дорозі Дніпрорудне-Василівка у Запорізькій області мікроавтобус із юними спортсменами вилетів у кювет та перекинувся. На щастя, ніхто з двадцяти дітей не постраждав.
А на Дніпропетровщині сталося зіткнення автомобілів Audi та Mercedes, внаслідок чого двоє дітей у віці 12 та одного року загинули.
Під Миколаєвом теж трапилося смертельне ДТП за участю легковика та багатотонної вантажівки. Через це двоє людей загинули на місці та ще один отримав травми.
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