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Багатодітна сім'я потрапила у ДТП на Дніпропетровщині: загинули двоє дітей (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Неподалік Дніпра зіштовхнулися Audi та Mercedes Новина оновлена 25 грудня 2021, 15:35
Неподалік Дніпра зіштовхнулися Audi та Mercedes

Батько родини, який знаходився за кермом, у тяжкому стані госпіталізований до лікарні

На трасі в Дніпропетровській області сталася аварія за участі автомобілів Audi та Mercedes. Один з транспортних засобів належав багатодітній родині.

Як повідомляє місцеве видання, дорожньо-транспортна пригода трапилася у п'ятницю, 24 грудня, близько восьмої години вечора на автотрасі у Криничанському районі.

Згідно з попередньою інформацією, автомобілем Audi A6 керував батько багатодітної родини. Під час руху по трасі легковик раптово виїхав на "зустрічку", де протаранив мікроавтобус.

В результаті аварії загинула 12-річна дівчинка та її однорічний братик. Травми також отримали мама та ще одна 8-річна дитина. Водій легковика був госпіталізований до найближчої лікарні. Медики оцінюють його стан як тяжкий.

Аварія за участі мікроавтобуса у Дніпропетровській області
Аварія за участі мікроавтобуса у Дніпропетровській області

За фактом вказаного ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. Обставини автоподії зясовуюються.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на одній з вулиць Миколаєва сталося смертельне лобове зіткнення за участі легкового авто та фури. В результаті аварії загинуло двоє людей, ще один пасажир авто травмований.

Теги:
#ДТП #Діти #Аварія #Дніпро #Смерть #Фура
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