Багатодітна сім'я потрапила у ДТП на Дніпропетровщині: загинули двоє дітей (фото)
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Батько родини, який знаходився за кермом, у тяжкому стані госпіталізований до лікарні
На трасі в Дніпропетровській області сталася аварія за участі автомобілів Audi та Mercedes. Один з транспортних засобів належав багатодітній родині.
Як повідомляє місцеве видання, дорожньо-транспортна пригода трапилася у п'ятницю, 24 грудня, близько восьмої години вечора на автотрасі у Криничанському районі.
Згідно з попередньою інформацією, автомобілем Audi A6 керував батько багатодітної родини. Під час руху по трасі легковик раптово виїхав на "зустрічку", де протаранив мікроавтобус.
В результаті аварії загинула 12-річна дівчинка та її однорічний братик. Травми також отримали мама та ще одна 8-річна дитина. Водій легковика був госпіталізований до найближчої лікарні. Медики оцінюють його стан як тяжкий.
За фактом вказаного ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. Обставини автоподії зясовуюються.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як на одній з вулиць Миколаєва сталося смертельне лобове зіткнення за участі легкового авто та фури. В результаті аварії загинуло двоє людей, ще один пасажир авто травмований.
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