Многодетная семья попала в ДТП на Днепропетровщине: погибли двое детей (фото)

Находившийся за рулем отец семейства в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу

На трассе в Днепропетровской области произошла авария с участием автомобилей Audi и Mercedes. Одно из транспортных средств принадлежало многодетной семье.

Как сообщает местное издание, дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 24 декабря, около восьми часов вечера на автотрассе в Криничанском районе.

Согласно предварительной информации, автомобилем Audi A6 управлял отец многодетной семьи. Во время движения по трассе легковушка внезапно выехала на "встречку", где протаранила микроавтобус.

В результате аварии погибла 12-летняя девочка и ее годовалый братик. Травмы также получили мама и еще один 8-летний ребенок. Водитель легковушки был госпитализирован в ближайшую больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Авария с участием микроавтобуса в Днепропетровской области

По факту указанного ДТП полиция открыла уголовное производство. Обстоятельства автособытия выясняются.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на одной из улиц Николаева произошло смертельное лобовое столкновение с участием легкового автомобиля и фуры. В результате аварии погибли два человека, еще один пассажир авто травмирован.