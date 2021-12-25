Многодетная семья попала в ДТП на Днепропетровщине: погибли двое детей (фото)
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Находившийся за рулем отец семейства в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу
На трассе в Днепропетровской области произошла авария с участием автомобилей Audi и Mercedes. Одно из транспортных средств принадлежало многодетной семье.
Как сообщает местное издание, дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 24 декабря, около восьми часов вечера на автотрассе в Криничанском районе.
Согласно предварительной информации, автомобилем Audi A6 управлял отец многодетной семьи. Во время движения по трассе легковушка внезапно выехала на "встречку", где протаранила микроавтобус.
В результате аварии погибла 12-летняя девочка и ее годовалый братик. Травмы также получили мама и еще один 8-летний ребенок. Водитель легковушки был госпитализирован в ближайшую больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
По факту указанного ДТП полиция открыла уголовное производство. Обстоятельства автособытия выясняются.
Ранее "Телеграф" сообщал, как на одной из улиц Николаева произошло смертельное лобовое столкновение с участием легкового автомобиля и фуры. В результате аварии погибли два человека, еще один пассажир авто травмирован.
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