Укр

На трассе под Киевом загорелся автомобиль (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ДТП под Броварами Новость обновлена 26 декабря 2021, 15:13
ДТП под Броварами

Движение по трассе на Чернигов осложнено.

Под Киевом произошло серьезное ДТП с последующим возгоранием автомобиля.

Кадрами происшествия поделился телеграм-канал "dtp.kiev.ua".

Отмечается, что происшествие произошло на окружной трассе Броваров. На кадрах непонятно из-за чего случилось возгорание, однако заметно, что на место уже прибыли полицейские и спасатели.

Движение в районе усложнено. О пострадавших пока не сообщалось.

Правоохранители выясняют все детали произошедшего.

Место ДТП на карте
Место ДТП на карте

Как сообщалось ранее, из-за усложнения погодных условий на украинских дорогах возросло количество аварий.

Так недавно на дороге Днепрорудное-Василовка в Запорожской области микроавтобус с юными спортсменами вылетел в кювет и перевернулся. К счастью никто из двадцати детей не пострадал.

А в Днепропетровской области произошло столкновение автомобилей Audi и Mercedes, вследствие чего двое детей в возрасте 12 и одного года погибли.

Под Николаевом тоже случилось смертельное ДТП с участием легковушки и многотонного грузовика. Из-за этого два человека погибли на месте и еще один получил травмы.

Теги:
#Киев #Пожар #ДТП
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