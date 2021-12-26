На трассе под Киевом загорелся автомобиль (видео)
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Движение по трассе на Чернигов осложнено.
Под Киевом произошло серьезное ДТП с последующим возгоранием автомобиля.
Кадрами происшествия поделился телеграм-канал "dtp.kiev.ua".
Отмечается, что происшествие произошло на окружной трассе Броваров. На кадрах непонятно из-за чего случилось возгорание, однако заметно, что на место уже прибыли полицейские и спасатели.
Движение в районе усложнено. О пострадавших пока не сообщалось.
Правоохранители выясняют все детали произошедшего.
Как сообщалось ранее, из-за усложнения погодных условий на украинских дорогах возросло количество аварий.
Так недавно на дороге Днепрорудное-Василовка в Запорожской области микроавтобус с юными спортсменами вылетел в кювет и перевернулся. К счастью никто из двадцати детей не пострадал.
А в Днепропетровской области произошло столкновение автомобилей Audi и Mercedes, вследствие чего двое детей в возрасте 12 и одного года погибли.
Под Николаевом тоже случилось смертельное ДТП с участием легковушки и многотонного грузовика. Из-за этого два человека погибли на месте и еще один получил травмы.
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