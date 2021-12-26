На трассе под Киевом загорелся автомобиль (видео)

Движение по трассе на Чернигов осложнено.

Под Киевом произошло серьезное ДТП с последующим возгоранием автомобиля.

Кадрами происшествия поделился телеграм-канал "dtp.kiev.ua".

Отмечается, что происшествие произошло на окружной трассе Броваров. На кадрах непонятно из-за чего случилось возгорание, однако заметно, что на место уже прибыли полицейские и спасатели.

Движение в районе усложнено. О пострадавших пока не сообщалось.

Правоохранители выясняют все детали произошедшего.

Место ДТП на карте

Как сообщалось ранее, из-за усложнения погодных условий на украинских дорогах возросло количество аварий.

Так недавно на дороге Днепрорудное-Василовка в Запорожской области микроавтобус с юными спортсменами вылетел в кювет и перевернулся. К счастью никто из двадцати детей не пострадал.

А в Днепропетровской области произошло столкновение автомобилей Audi и Mercedes, вследствие чего двое детей в возрасте 12 и одного года погибли.

Под Николаевом тоже случилось смертельное ДТП с участием легковушки и многотонного грузовика. Из-за этого два человека погибли на месте и еще один получил травмы.