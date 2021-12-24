Укр

Маршрутка с 20 детьми перевернулась в Запорожской области, есть пострадавшие (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Запорожская полиция устанавливает обстоятельства ДТП Новость обновлена 24 декабря 2021, 11:39
Запорожская полиция устанавливает обстоятельства ДТП

Водитель допустил опрокидывание маршрутки с несовершеннолетними пассажирами

В четверг, 23 декабря, на трассе Днепрорудное-Василовка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулся микроавтобус с детьми.

Согласно сообщению пресс-службы Национальной полиции Запорожской области, транспортное средство "вылетело" в кювет неподалеку села Скельки Васильевского района, около 15:30.

Как удалось установить правоохранителям по прибытию на место происшествия, пассажирский микроавтобус перевозил двадцать несовершеннолетних детей-спортсменов, 2011-2012 годов рождения. Ребята ехали на соревнования совместно с четырьмя взрослыми — тремя родителями и тренером.

К счастью, никто из несовершеннолетних в результате ДТП не пострадал. С места происшествия все уехали попутным транспортом. Через несколько часов после аварии к медикам обратился только тренер. У него диагностирована травма головы.

Автобус, перевозивший подростков, слетел в кювет
Автобус, перевозивший подростков, слетел в кювет

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии в рамках уголовного производства, опрашивают свидетелей и пострадавших.

Кроме того, в отношении владельца фирмы-перевозчика был составлен административный протокол.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Хмельницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии погибли два человека, выжить удалось только одному водителю.

Теги:
#ДТП #Авария #Полиция #Подростки #Спортсмены #Діти #Запорізька область
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