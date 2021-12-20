Укр

В Хмельницкой области два человека погибли в серьезном ДТП (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ДТП в Хмельницкой области Новость обновлена 20 декабря 2021, 18:27
ДТП в Хмельницкой области

Два человека погибли в аварии на трассе Е50.

В понедельник, 20 декабря, возле села Климковцы в Хмельницкой области произошла смертельная авария с участием трех автомобилей.

Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Отмечается, что ДТП произошло на трассе "Стрый — Кропивницкий — Знаменка". Там столкнулись легковушки "Форд" и "Тойота", а также минивен "Опель".

Установлено, что сначала столкнулись Ford и Opel, а затем минивен развернуло, после чего в него въехал третий автомобиль.

Вследствие происшествия водитель "Форда" получил травмы и был доставлен в больницу. Его 45-летней пассажирке повезло меньше, она погибла на месте. Также в аварии погиб 35-летний водитель "Опеля".

На месте происшествия работают полицейские, которые выясняют все детали случившегося.

По факту ДТП открыто дело по ч.3 ст.286 (нарушение правил дорожного движения, ставшее причиной гибели нескольких человек). Виновному грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Серьезная авария унесла жизни двух человек
Серьезная авария унесла жизни двух человек
Климковцы на карте
Климковцы на карте

Вместе с тем в сети появилось видео с места происшествия, его можно посмотреть по ссылке (осторожно присутствуют кадры 18+).

Как сообщалось ранее, на трассе неподалеку от Николаева водитель сбил пешехода и несколько десятков метров вез его на крыше. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Теги:
#ДТП #Полиция #Хмельницкая область
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