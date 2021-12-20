Под Николаевом легковушка насмерть сбила пешехода и прокатила его на крыше (фото)

По словам водителя, пешеход внезапно выбежал на неосвещенную часть дороги

На трассе близ Николаева водитель легковушки насмерть сбил пешехода и провез его 30 метров на крыше, пока остановился. У автомобиля полностью разорвало лобовое стекло.

Как сообщается на сайте полиции региона, трагическая авария произошла около 18:10 вечера 19 декабря на автодороге "Днепр — Николаев" возле поворота на село Воскресенское.

ДТП произошло на повороте к селу Воскресенское

По данным правоохранителей, автомобиль ВАЗ 2107 сбил мужчину, который от полученных травм скончался на месте. Судя по опубликованным фото, пострадавший потерял много крови, ведь автомобиль и асфальт возле него были сильно ею залиты. Как пояснил водитель легковушки, пешеход внезапно выбежал на неосвещенную проезжую часть дороги, поэтому ему не удалось избежать столкновения.

Кадрамы с места происшествия поделился Telegram-канал "Х***ий Херсон". Там отметили, что от удара пешехода забросило на крышу и так жигуль проехал еще 30 метров, пока понял что к чему.

От столкновения с пешеходом перед легковушки сильно смяло

А лобовое стекло на ВАЗ разорвало полностью

Пешеход получил травмы несовместимые с жизнью

Место ДТП залило кровью

В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть". Водителю грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее "Телеграф" сообщал о смертельном ДТП с участием велосипедиста в Бахмаче Черниговской области. Там местный депутат насмерть сбил мужчину, а затем пытался скрыться с места происшествия, но съехал на легковушке в кювет.