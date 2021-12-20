Під Миколаєвом легковик на смерть збив пішохода та прокатав його на даху (фото)

За свідченнями водія, пішохід раптово вибіг на неосвітлену частину дороги

На трасі поблизу Миколаєва водій легковика на смерть збив пішохода та провіз його 30 метрів на даху, поки зупинився. У автомобіля повністю розтрощило лобове скло.

Як повідомляється на сайті поліції регіону, трагічна аварія сталася близько 18:10 вечора 19 грудня на автодорозі "Дніпро — Миколаїв" біля повороту на село Воскресенське.

ДТП сталася на повороті до села Воскресенське

За даними правоохоронців, автомобіль ВАЗ 2107 збив чоловіка, який від отриманих травм помер на місці. Судячи з опублікованих фото, постраждалий втратив багато крові, адже автомобіль та асфальт біля нього були сильно нею залиті. Як пояснив водій легковика, пішохід раптово вибіг на неосвітлену проїзну частину дороги, тому йому не вдалося уникнути зіткнення.

Кадрами з місця події поділився Telegram-канал "Х***ий Херсон". Там зазначили, що від удару пішохода закинуло на дах і так жигуль проїхав ще 30 метрів поки зрозумів що до чого.

Від зіткнення з пішоходом перед легковика сильно зім'яло

А лобове скло на ВАЗ розірвало повністю

Пішохід отримав травми несумісні з життям

Місце ДТП залило кров'ю

У обставинах ДТП розбираються правоохоронці. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть". Водію загрожує до восьми років ув’язнення.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смертельну ДТП за участю велосипедиста у Бахмачі Чернігівської області. Там місцевий депутат на смерть збив чоловіка, а потім намагався втекти з місця події, але з’їхав на легковику у кювет.