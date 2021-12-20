У Хмельницькій області двоє людей загинули у серйозній ДТП (фото)

Двоє людей загинули в аварії на трасі Е50.

У понеділок, 20 грудня, біля села Климківці на Хмельниччині сталася смертельна аварія за участю трьох автомобілів.

Про це інформує пресслужба регіональної поліції.

Зазначається, що ДТП сталася на трасі "Стрий — Кропивницький — Знам’янка". Там зіткнулися легковики "Форд" та "Тойота", а також мінівен "Опель".

Встановлено, що спочатку зіткнулися Ford та Opel, а потім мінівен розвернуло, після чого в нього в’їхав третій автомобіль.

Внаслідок пригоди водій "Форда" отримав травми та був доставлений до лікарні. Його 45-річній пасажирці пощастило менше, вона загинула на місці. Також у аварії загинув 35-річний водій "Опеля".

На місці події працюють поліцейські, які з’ясовують усі деталі того, що сталося.

За фактом ДТП відкрито справу за ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей). Винному загрожує покарання від 5 до 10 років ув’язнення.

Серйозна аварія забрала життя двох людей

Клімківці на карті

Водночас у мережі з’явилося відео з місця події, його можна переглянути за посиланням (обережно присутні кадри 18+).

Як повідомлялося раніше, на трасі неподалік Миколаєва водій збив пішохода і кілька десятків метрів віз його на даху. Від одержаних травм постраждалий помер на місці.