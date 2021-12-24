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Маршрутка з 20 дітьми перекинулася у Запорізькій області, є постраждалі (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Запорізька поліція встановлює обставини ДТП Новина оновлена 24 грудня 2021, 11:39
Запорізька поліція встановлює обставини ДТП

Водій допустив перекидання маршрутки із неповнолітніми пасажирами

У четвер, 23 грудня, на трасі Дніпорудне-Василівка сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої перекинувся мікроавтобус, пасажирами якого були діти.

Згідно з повідомленням пресслужби Національної поліції Запорізької області, транспортний засіб злетів до кювету неподалік села Скельки Василівського району, близько 15:30.

Як вдалося встановити правоохоронцям по прибуттю на місце автопригоди, пасажирський мікроавтобус перевозив двадцятьох неповнолітніх дітей-спортсменів, 2011-2012 років народження. Діти їхали на змагання спільно з чотирма дорослими — трьома батьками та тренером.

На щастя, ніхто з неповнолітніх в результаті ДТП не постраждав. З місця пригоди усі поїхали попутним транспортом. За кілька годин після аварії до медиків звернувся лише тренер. У нього діагностована травма голови.

Автобус, який перевозив підлітків, злетів до кювету
Автобус, який перевозив підлітків, злетів до кювету

Зараз правоохоронні органи з'ясовують обставини аварії в рамках кримінального провадження, опитують свідків та постраждалих в результаті автоподії.

Окрім цього, відносно власника фірми-перевізника було складено адміністративний протокол.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на Хмельниччині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. У результаті автопригоди загинули двоє людей, вижити вдалося лише одному водієві.

Теги:
#ДТП #Аварія #Поліція #Підлітки #Спортсмени #Діти #Запорізька область
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