На Львовщине 17-летний парень на скорости протаранил маршрутку, есть пострадавшие (фото)
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Разрешительных документов на управление транспортными средствами у парня никогда не было
В среду, 29 декабря, в одном из городов Львовской области несовершеннолетний водитель "БМВ" на скорости влетел в маршрутку. В результате происшествия пострадала пассажирка автобуса и сам виновник трагического происшествия.
Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло около 18.45 на улице Львовской в Червонограде.
Предварительно следователи установили, что 17-летний местный житель находился за рулем автомобиля "БМВ", когда внезапно не справился с управлением транспортного средства и, выехав на "встречку", протаранил пассажирский автобус "БАЗ" под управлением 43-летнего жителя Сокаля.
В результате аварии сам несовершеннолетний виновник ДТП и пассажирка маршрутки, 41-летняя местная жительница,парень получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.
Также отмечается, что у водителя "БМВ" не было при себе водительского удостоверения, ведь парень никогда его не получал.
По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство. Детали и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в Харьковской области в жуткой аварии с участием легковушки и газели погиб шестимесячный младенец. Ребенок находился на заднем сиденье автомобиля, когда его мама управляла транспортным средством.
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