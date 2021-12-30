На Львовщине 17-летний парень на скорости протаранил маршрутку, есть пострадавшие (фото)

Разрешительных документов на управление транспортными средствами у парня никогда не было

В среду, 29 декабря, в одном из городов Львовской области несовершеннолетний водитель "БМВ" на скорости влетел в маршрутку. В результате происшествия пострадала пассажирка автобуса и сам виновник трагического происшествия.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло около 18.45 на улице Львовской в Червонограде.

Предварительно следователи установили, что 17-летний местный житель находился за рулем автомобиля "БМВ", когда внезапно не справился с управлением транспортного средства и, выехав на "встречку", протаранил пассажирский автобус "БАЗ" под управлением 43-летнего жителя Сокаля.

Разбитый автомобиль, за рулем которого находился подросток

В результате аварии сам несовершеннолетний виновник ДТП и пассажирка маршрутки, 41-летняя местная жительница,парень получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Изуродованная в результате аварии маршрутка

Также отмечается, что у водителя "БМВ" не было при себе водительского удостоверения, ведь парень никогда его не получал.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство. Детали и обстоятельства происшествия выясняются.

Теперь несовершеннолетний предстанет перед судом, чтобы ответить за содеянное

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Харьковской области в жуткой аварии с участием легковушки и газели погиб шестимесячный младенец. Ребенок находился на заднем сиденье автомобиля, когда его мама управляла транспортным средством.