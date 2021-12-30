На Львівщині 17-річний хлопець на швидкості протаранив маршрутку, є постраждалі (фото)

Дозвільних документів на керування транспортними засобами у хлопця ніколи не було

У середу, 29 грудня, в одному з міст Львівської області неповнолітній водій "БМВ" на швидкості влетів у маршрутку. В результаті автопригоди постраждала пасажирка автобусу і сам винуватець трагічної події.

Як повідомила пресслужба Національної поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18.45 на вулиці Львівській у Червонограді.

Попередньо слідчі встановили, що 17-річний місцевий житель, перебував за кермом автомобіля "БМВ", коли раптово не впорався з керуванням транспортного засобу і, виїхавши на "зустрічку", протаранив пасажирський автобус "БАЗ" під керуванням 43-річного жителя Сокаля.

Розбитий автомобіль, за кермом якого перебував підліток

В результаті аварії сам неповнолітній винуватець ДТП та пасажирка маршрутки, 41-річна місцева жителька отримали травми різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані до лікарні.

Понівечена в результаті аварії маршрутка

Також зазначається, що водій "БМВ" не мав при собі водійського посвідчення, адже ніколи його не отримував.

Наразі за фактом ДТП правоохоронці відрили кримінальне провадження. Деталі та обставини автопригоди з'ясовуються.

Тепер неповнолітній постане перед судом, аби відповісти за скоєне

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Харківській області в моторошній аварії за участі легковика та газелі загинуло шестимісячне немовля. Дитина знаходилася на задньому сидінні автомобіля, коли її мама керувала транспортним засобом.