Не була пристебнута: на Харківщині в ДТП загинуло немовля (відео)

Автомобіль під керування матері дитини вилетів на "зустрічку".

На Харківщині поблизу сіл Іванівка та Волохів Яр у ДТП загинула шестимісячна дівчинка. Вона не була пристебнута і знаходилась на задньому сидінні авто одна.

Про це повідомляє поліція регіону.

Трагедія сталася близько 12 години дня у Чугуївському районі на трасі М-03.

Приблизне місце ДТП на карті

За кермом Toyota була мати немовля — 42-річна жінка. Автомобіль їхав у бік Харкова, коли несподівано втратив керування та вилетів на зустрічну смугу. Там він врізався у "Газель". Одне з авто влетіло у вантажівку "MAN".

Дівчинка загинула на місці від травми голови, її мати — у лікарні під опікою лікарів. У неї зламаний ніс і пошкоджена щелепа. У водія "Газелі" — 51 річного чоловіка забої, але він відмовився від госпіталізації, повідомляють журналісти "Суспільного". За їхньою інформацією, дитина не була в колисці або автокріслі.

Немовля загинуло у ДТП

Раніше "Телеграф" писав про аварію в Броварах, в якій постраждали двоє дітей — для пасажирів одного з легковиків зіткнення закінчилося госпіталізацією. Після ДТП машина згоріла вщент. Друге авто зазнало менших пошкоджень, його водій не був травмований.