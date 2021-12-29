Укр

Не была пристегнута: на Харьковщине в ДТП погиб младенец (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
162
Авария произошла на трассе М-03 Новость обновлена 29 декабря 2021, 16:08
Авария произошла на трассе М-03

Автомобиль под управление матери ребенка вылетел на "встречку".

На Харьковщине близ сел Ивановка и Волохов Яр в ДТП погибла шестимесячная девочка. Она не была пристегнута и находилась на заднем сидении авто одна.

Об этом сообщает полиция региона.

Трагедия произошла около 12 часов дня в Чугуевском районе на трассе М-03.

Примерное место ДТП на карте
Примерное место ДТП на карте

За рулем Toyota была мать младенца — 42-летняя женщина. Автомобиль ехал в сторону Харькова, когда неожиданно потерял управление и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в "Газель". Одно из авто влетело в грузовик "MAN".

Девочка погибла на месте от травмы головы, ее мать — в больнице на попечении врачей. У нее сломан нос и повреждена челюсть. У водителя "Газели" — 51 летнего мужчины ушибы, но он отказался от госпитализации, сообщают журналисты "Суспильного". По их информации — ребенок не был в люльке или автокресле.

Младенец погиб в ДТП

Ранее "Телеграф" писал про аварию в Броварах в которой пострадали двое детей — для пассажиров одной из легковушек столкновения закончилось госпитализацией. После ДТП машина сгорела дотла. Второе авто получило меньшие повреждения, его водитель не был травмирован.

Теги:
#ДТП #Харьковская область #Смерть #Младенец
Сервисы Google и не только, подорожают уже с 1 января
Деньги
Украинцев с 1 января обложат еще одним налогом: кому придется "вывернуть карманы"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сервисы Google и не только, подорожают уже с 1 января
Украинцев с 1 января обложат еще одним налогом: кому придется "вывернуть карманы"
Дата публикации
Категория
Депутат РФ Владимир Жириновский сделал громкое заявление
В России призвали бомбить Украину на Новый год: подробности (видео)
Дата публикации
Категория
Какие соцвыплаты получат украинцы в новом году
Государство расщедрится: какие соцвыплаты ожидают украинцев в 2022 году
Дата публикации
Категория
В Украине за сутки умерли 307 человек от ковида
Кольцо сжимается: что происходит с коронавирусом в соседних с Украиной странах
Дата публикации
Категория
Известно, что погибшему исполнилось 36 лет
Украинский военный застрелился на Донбассе: подробности