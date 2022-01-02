В Новый год в Харькове исчезла трехлетняя девочка (фото)

Горе-матери грозить серьезная административная ответственность

Празднование Нового года не обошлось в Украине без некоторых эксцессов. В Харькове, к примеру, нерадивая мать бросила свою трехлетнюю дочку на "попечение" знакомого, а сама, как ни в чем ни бывало, вернулась домой отдыхать. Тревогу забила бабушка ребенка.

Подробности сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины.

Инцидент произошел вечером 1 января. К правоохранителям обратилась женщина, которая пожаловалась на поведение собственной дочери. По ее словам, та ушла с малолетним ребенком на прогулку, но вернулась домой одна. На расспросы о том, где трехлетняя девочка, отвечала, что оставила у знакомого.

Представителям Харьковского районного управления полиции №2 для розыска "пропажи" понадобилось менее двух часов. Отыскали девочку рядом со станцией метро "Студенческая". С ней действительно был 40-летний мужчина, который отчаянно пытался найти её мать. К счастью, ребенок был в абсолютном порядке и не пострадал.

С девочкой все хорошо

Горе-матери, пытающейся спихнуть обязанности по уходу за собственным ребенком, на чужого человека, грозит серьезная административная ответственность. Причин, по которым она решила так странно поступить, женщина не озвучила.

Отметим, что на Харьковщине в Новый год полицейским пришлось отправиться на розыски людей далеко не один раз. "Телеграф" уже писал об одном из таких случаев — правоохранители искали пару подростков, которые сбежали из больницы, чтобы самостоятельно отметить праздник.