Экс-военный и молодой отец: что известно о мужчине, которого уже неделю ищут на Закарпатье (фото)

Артем Сокол полтора года отслужил на Донбассе, прежде чем вернуться "на гражданку"

Уже неделю в Закарпатской области идут поиски 34-летнего Артема Сокола, который исчез после пребывания на местной базе отдыха в селе Невицком. К поисковой операции подключены не только друзья и знакомые, но и полицейские, а также нацгвардия.

"Телеграф", ссылаясь на информацию "Карпатского объектива", расскажет, что же известно о пропавшем мужчине и кто ждет его дома.

Об Артеме Соколе

Как уже сообщалось, исчезнувшему исполнилось 34 года. Он родился 21 мая 1987 года. По одной информации, он живет в селе Оноковцы, по другой — в Ужгороде. Ведет быт вместе с женой и двухлетней дочкой.

Артем Сокол

В прошлом — военнослужащий, имеет статус ветерана АТО. В 2017 году полтора года отслужил в 128 ОГПБ рядом с Донецком. С 2019-го вернулся "на гражданку", где решил поработать инженером. Его приняли на работу в ООО "Джейбил".

Мужчину характеризуют как хорошего семьянина и заботливого отца, также его очень любят друзья.

Об исчезновении

Последний раз с женой Артем связывался вечером 26 декабря. Тогда же он, после корпоратив с друзьями в ресторане "Камелот", решил немного "освежиться" и пройтись по окрестностям пешком.

Сокол ушел из "Камелота", а видели его в последний раз возле "Шпайза"

После восьми вечера он еще попадал в объективы камер наблюдения все в том же Невицком.

Так выглядит ресторан "Камелот"

Сообщается, что мужчина отправился в сторону Ужгорода. Денег с собой у Артема Сокола не было, из личных вещей он имел банковскую карту, водительские права, телефон и удостоверение работника завода.

Поиски пропавшего мужчины длятся уже неделю. Полицейские и родственники будут благодарны каждому за любую посильную помощь или крупицу информации.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Харькове в Новый год пропала трехлетняя девочка. Тревогу забила бабушка ребенка, когда увидела, что дочь вернулась с прогулки домой одна, без малышки.