На Закарпатье нашли мертвой девушку, исчезнувшую при загадочных обстоятельствах: детали и фото

Поиски длились менее трех суток — тело обнаружили в доме, принадлежащем пропавшей

В среду, 12 января, на Закарпатье подвели промежуточные итоги в запутанной истории исчезновения 36-летней жительницы Ужгорода Габриэллы Яцкович. Её разыскивали с 10 января, а спустя два дня обнаружили задушенной на чердаке собственного дома.

Подробности сообщили "Новости Live", передает "Телеграф".

Что известно о смерти?

Согласно сообщениям в соцсетях, тело Яцкович 12 января обнаружили полицейские. С девушкой расправились на чердаке ее жилища: задушили, предварительно натянув на голову полиэтиленовый пакет.

Информация об убийстве приходит из неофициальных каналов

Сколько дней Габриэлла Яцкович была мертва до момента обнаружения, в полиции пока не сообщают.

Когда пропала?

Заявление об исчезновении подруги знакомые девушки подали в понедельник, 10 января. Однако в последний раз Габриэллу видели живой намного раньше — еще 30 декабря, накануне Нового года.

Она должна была ехать праздновать за границу, поэтому никого не удивило, что 4 января от нее пришли фотографии якобы с отдыха в Египте. Друзья утверждали: Габриэлла якобы заявила, что проведет в теплых краях следующие две недели.

Поиски Габриэллы длились менее трех суток

Однако чуть позже друзья, почувствовавшие неладное, решили проверить фото на давность и заметили странность — снимки были датированы еще 2019 годом.

Позже выяснилось, что девушки дома нет, а вот ее любимый пес Барбос оставлен без присмотра. К тому же, Яцкович не появилась на работе и даже не оставила коллегам предупреждения.

Версии трагедии

Полиция по-прежнему не дает официальной позиции насчет случившегося. Однако попросившая не называть ее имени знакомая Габриэллы выдвинула некоторые предположения.

По ее словам, вероятной причиной убийства могли стать некие махинации с недвижимостью. При этом проблемы Яцкович якобы могла иметь в неназванной фирме в Венгрии. Так ли это, предстоит узнать полиции.

Друзья трогательно прощаются с погибшей девушкой

Напомним, что в последние несколько недель пропажи людей на Закарпатье особенно участились. "Телеграф" рассказывал детали еще одного загадочного случая исчезновения — касаемо 34-летнего Артема Сокола. Мужчина вышел после отдыха из корпоратива и пропал по дороге домой. Его поиски продолжаются до сих пор. Мы также писали, что вообще известно об исчезнувшем Соколе.