Залишився люблячий чоловік та двоє дітей: що відомо про знайдену мертвою на Житомирщині жінку

У місцевих групах у Фейсбук пишуть, що жінку могли бачити незадовго до смерті

У Житомирській області через чотири дні пошуків було знайдено мертвою жителька Бердичева Тетяна Холодна. Удома в неї залишився люблячий чоловік та двоє дітей.

Про це свідчать фото у профілях подружжя.

"Найголовніше, що може зробити батько для своєї дитини, — бути добрим чоловіком його матері", — йдеться у підписі до профілю її чоловіка Олександра.

Тетяна Холодна з чоловіком Олександром

У жінки залишилося двоє дітей

Як відомо, 33-річна жінка прямувала у відрядження до Новограда-Волинського, для цього вона спочатку приїхала до Житомира, щоб звідти дістатися місця призначення. Перебуваючи на міському автовокзалі, вона здійснила останній дзвінок чоловікові та повідомила, що чекає автобус. Після цього вона зникла.

15 січня поліція повідомила, що її тіло було знайдено у лісі неподалік села Березівка, що під Житомиром.

У спільноті "Підслухано в Бердичеві" повідомлялося, що після зникнення її могли бачити в одному із сіл, де вона питала, як дістатися до міста. Користувачі мережі припустили, що вона намагалася дістатися Житомира пішки. Інші вказали, що в неї при собі був телефон, так що така поведінка виглядала б дивною.

Як повідомлялося раніше, на Вінниччині понад тиждень розшукували 26-річну Людмилу Сторожук, яка відійшла в громадський туалет у місті Бершадь та зникла. 14 січня її тіло було знайдено у тому самому місті.