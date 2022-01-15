Рус

Шукали більше тижня: на Вінниччині знайшли мертвою молоду матір

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
715
У Людмили залишилася дворічна донька Новина оновлена 15 січня 2022, 10:20
У Людмили залишилася дворічна донька

На момент зникнення дівчині було 26 років, у неї був телефон, але додзвонитися було неможливо.

Молоду жінку Людмилу Сторожук, яка зникла в місті Бершадь на Вінниччині, знайшли мертвою 14 січня. Востаннє бачили її 5 січня вдень, коли вона відійшла до громадського туалету. Офіційно пошуки розпочали на Різдво.

Про це повідомляє регіональне видання "Вінниця.Інфо".

Тіло 26-річної дівчини знайшли у тому самому місті, де вона і зникла. Його виявили на вулиці Василя Думанського у районі швейної фабрики.

Бершадь, мапа
Бершадь, мапа

Попередньо зовнішніх ознак насильницької смерті не знайшли. Остаточно вердикт винесе судмедекспертиза. Дівчину вдома чекала дворічна донька.

Людмила Сторожук
Людмила Сторожук

Дівчина поживала у селі Сумівка Гайсинського району тієї ж області. Місто де вона зникла, раніше було райцентром, у ньому мешкає трохи більш як 12 тисяч людей.

Раніше "Телеграф" писав, що у Харкові зникла 41-річна жінка. Її знайшли через два тижні живою. В Ужгороді триденні пошуки молодої дівчини закінчилися тим, що знайшли її тіло — жінку задушили поліетиленовим пакетом та кинули на горищі її ж будинку. Вже після смерті від її імені в месенджерах спілкувався невідомий. Ймовірний винуватець злочину — її коханець, який був одружений. Нібито дівчина хотіла розкрити їхні стосунки.

Теги:
#Вінницька область #Смерть #Розшук #Пропала
У Людмили залишилася дворічна донька
В регіонах
Шукали більше тижня: на Вінниччині знайшли мертвою молоду матір
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Людмили залишилася дворічна донька
Шукали більше тижня: на Вінниччині знайшли мертвою молоду матір
Дата публікації
Категорія
Третій день поспіль в Україні понад 10 тисяч нових хворих
Захворюваність стрімко зростає: свіже зведення COVID-19 в Україні
Дата публікації
Категорія
Тополя зім’яла автомобіль
У Києві тополя на смерть розчавила людину, ще одна потрапила до лікарні: ексклюзивні фото та відео
Дата публікації
Категорія
Син Леоніда Деркача поділився фото батька
Помер ексглава СБУ та нардеп 4 скликання Леонід Деркач
Дата публікації
Категорія
Подорож із України до Домінікани затьмарила затримка рейсу майже на добу
"Дощ" у салоні літака та "зникнення" зворотного рейсу: півтисячі українців застрягли в Домінікані