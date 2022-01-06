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Немає звісток п’ять діб: у Харкові шукають зниклу жінку (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Наталія Ковальова зникла на Салтівці Новина оновлена 06 січня 2022, 11:58
Наталія Ковальова зникла на Салтівці

Востаннє жінку бачили вранці 1 січня.

У Харкові, де напередодні розшукали молодого хлопця, який зник тиждень тому, волонтери звертаються до небайдужих громадян за допомогою у пошуках жінки, яка зникла 1 січня.

Інформація розміщена у соцмережах ПСО "Мілена".

41-річну Наталію Ковальову востаннє бачили, що йде з дому на Салтівському житмассиві. Як зазначають у коментарях, це район ТРЦ "Французький бульвар". Від неї немає звісток із 10 ранку 1 січня.

Прикмети: середньої статури, зростом 176 см, волосся коротке русяве.

Одяг на момент зникнення: чорні шапка з помпоном, штани, коротка куртка та високі чоботи. Упізнати Наталю можна також по татуюванням на лівій стороні тіла — браслет на нозі, їжак на руці та лілія на ключиці.

Наталія Ковальова
Наталія Ковальова

"Телеграф" раніше писав про зниклого чоловіка Бориса Кириченка на Полтавщині. Перед новим роком він сів у своє авто та поїхав у невідомому напрямку. Пошуки ведуться одразу у чотирьох областях. Крім Полтавської – Київська, Черкаська та Житомирська. З 30 грудня від чоловіка не має звісток, його автомобіль також не знаходили.

Теги:
#Харків #Пропав #Розшук #Пропажа
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