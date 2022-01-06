Укр

Нет вестей пять суток: в Харькове ищут пропавшую женщину (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
66
Наталия Ковалева пропала на Салтовке Новость обновлена 06 января 2022, 11:58
Наталия Ковалева пропала на Салтовке

В последний раз женщину видели утром 1 января.

В Харькове, где накануне разыскали молодого парня пропавшего неделю назад, волонтеры обращаются к неравнодушным гражданам за помощью в поисках женщины, которая исчезла 1 января.

Информация размещена в соцсетях ПСО "Милена".

41-летнюю Наталию Ковалеву в последний раз видели уходящей из дома на Салтовском жилмассиве. Как отмечают в комментариях, это район ТРЦ "Французский бульвар". От нее нет вестей с 10 утра 1 января.

Приметы: среднего телосложения, ростом 176 см, волосы короткие русые.

Одежда на момент исчезновения: черные шапка с помпоном, штаны, короткая куртка и высокие сапоги. Узнать Наталью можно также по татуировкам на левой стороне тела — браслет на ноге, ежик на руке и лилия на ключице.

Наталия Ковалева
Наталия Ковалева

"Телеграф" ранее писал про пропавшего мужчину Бориса Кириченко на Полтавщине. Перед новым годом он сел в свое авто и уехал в неизвестном направлении. Поиски ведутся сразу в четырех областях. Кроме Полтавской — Киевская, Черкасская и Житомирская. С 30 декабря от мужчины нет вестей, его автомобиль также не находили.

Теги:
#Харьков #Пропал #Розыск #Пропажа
Шевченко находится в Нур-Султане (Астане)
Политика
"Навести порядок": бывший "слуга народа" Шевченко уехал в Казахстан и поддержал ввод войск РФ (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Шевченко находится в Нур-Султане (Астане)
"Навести порядок": бывший "слуга народа" Шевченко уехал в Казахстан и поддержал ввод войск РФ (видео)
Дата публикации
Категория
Канун Рождества Христова 2022
Рождественский Сочельник 6 января: приметы и что запрещено делать в этот день
Дата публикации
Категория
Авария произошла около 18:00
Кони погибли, люди в больнице: на Ровенщине восемь человек пострадали в ДТП (фото)
Дата публикации
Категория
"Миссис Крым 2021" - Анна Малоземова
"Ибо нефиг": победительницу "Миссис Крым" не пустили в США на конкурс красоты
Дата публикации
Категория
Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года
Россия вводит войска в Казахстан: что происходит в крупнейших городах страны (онлайн)