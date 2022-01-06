Нет вестей пять суток: в Харькове ищут пропавшую женщину (фото)

В последний раз женщину видели утром 1 января.

В Харькове, где накануне разыскали молодого парня пропавшего неделю назад, волонтеры обращаются к неравнодушным гражданам за помощью в поисках женщины, которая исчезла 1 января.

Информация размещена в соцсетях ПСО "Милена".

41-летнюю Наталию Ковалеву в последний раз видели уходящей из дома на Салтовском жилмассиве. Как отмечают в комментариях, это район ТРЦ "Французский бульвар". От нее нет вестей с 10 утра 1 января.

Приметы: среднего телосложения, ростом 176 см, волосы короткие русые.

Одежда на момент исчезновения: черные шапка с помпоном, штаны, короткая куртка и высокие сапоги. Узнать Наталью можно также по татуировкам на левой стороне тела — браслет на ноге, ежик на руке и лилия на ключице.

Наталия Ковалева

"Телеграф" ранее писал про пропавшего мужчину Бориса Кириченко на Полтавщине. Перед новым годом он сел в свое авто и уехал в неизвестном направлении. Поиски ведутся сразу в четырех областях. Кроме Полтавской — Киевская, Черкасская и Житомирская. С 30 декабря от мужчины нет вестей, его автомобиль также не находили.